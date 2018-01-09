Рублем по террористам



Татьяна Шевцова.

Источник: vpk-news.ru Татьяна Шевцова.Источник: vpk-news.ru

В 2018 году в Минобороны заработает новая система расчетов

2017 год был непростым как для страны, так и для Вооруженных Сил, в том числе в финансовом отношении. Операция российских ВКС в Сирии, строительство военных объектов в Арктике, освоение новых ВВСТ, секвестр оборонного бюджета, западные санкции – все это требовало глубокого экономического анализа, мониторинга, планирования и прогнозирования. При этом никто не снимал с повестки дня задачи жилищного обеспечения военнослужащих, денежного довольствия, выплаты пенсий офицерам запаса и в отставке. Как были решены эти вопросы, какие изменения и подвижки ждут армию и флот в 2018 году, "Военно-промышленному курьеру" рассказала заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

Бюджет ведомства формируется исходя из задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Это не общие слова. Кроме планового строительства и развития Вооруженных Сил, президентом каждый год определяются приоритеты, под которые Генеральный штаб планирует работу. А финансовая служба готовится к обеспечению этих мероприятий. В последние годы на это влиял еще и секвестр.

Бюджет развития

Военный бюджет каждый год формируется в разных экономических и военно-политических условиях. И когда ставится задача сокращения расходов, исходят из того, что главное – гарантированное обеспечение национальной безопасности. Поэтому вопрос по МО РФ в отличие от других ведомств рассматривается в особом порядке, проводится отдельное совещание у Верховного главнокомандующего.

“Когда мы доложили цифры Верховному главнокомандующему, он согласился с нашим предложением перечислять оставшиеся средства в госбюджет, но с условием возврата”

Так было в 2016 году, когда бюджеты всех силовых ведомств секвестрировали на 10 процентов, а Минобороны – на пять. На то имелись причины: мы наращивали группировку войск в Сирии, ставились дополнительные задачи в Арктике.

В начале 2017-го ситуация оказалась схожей. Бюджет силовиков поджали на 10 процентов, у Минобороны он по факту уменьшился на шесть. Это не затронуло расходы на социальные обязательства, ГПВ, текущее содержание, поэтому финансовая служба МО РФ с этим легко справилась, реализуя программу "Эффективная армия".

В конце 2017-го завершалась сирийская операция. Соответственно расходы планировались с учетом этого обстоятельства. Поэтому на 2018 год принято решение не проводить секвестр бюджета МО РФ. Он сохранится на уровне предыдущего. Таким образом, второй год подряд формируется сбалансированный, фактически бездефицитный бюджет, обеспечивающий строительство и развитие Вооруженных Сил по всем направлениям.

Необходимо подчеркнуть: речь – о балансе на основе базовых расходов. Хотя раньше, чего скрывать, ощущался дефицит средств на ЖКХ, строительство. Но в целом были заранее спланированы расходы на обустройство войск, создание системы базирования. В связи с этим удалось обеспечить поставку техники на уже подготовленные площадки. Секвестр еще не говорит о том, что военный бюджет обязательно будет дефицитным. Главное – грамотно его распределить.

Принцип корректности и обоснованности главенствующий во всех расчетах, в том числе при формировании стоимости продукции военного назначения. Порой возникают дискуссии с Минфином. Но важнейшим аргументом является тот, что МО РФ формирует расходы на основе нормативного принципа. Что это означает? То, что вначале объемы финансирования определяются в натуральных показателях, по нормативам потребления, потом проводится стоимостная оценка.

Нет резкого снижения расходов на национальную оборону и в процентах от ВВП. В 2016 году было 4,1 процента, в 2017-м – 3,1 процента, в 2018-м – 2,8 процента. В чем разница? Она только в том, что мы ускоренными темпами закрыли кредитную схему. Ведь финансирование ГОЗ шло двумя путями: бюджетные средства и заемные – под госгарантии государства. МО РФ платило довольно серь¬езные проценты банкам по кредитам, выданным предприятиям ОПК.

Приняли решение вернуть заемные средства и тем самым сэкономить на дальнейшей выплате процентов. Размер погашенных нами кредитов составил 792 миллиарда рублей в 2016 году, и теперь не придется выплачивать огромных процентов.

В 2017-м доля возвратных кредитных средств составила 186 миллиардов рублей. Таким образом, Министерству обороны удалось не только вернуть в целом за два года почти триллион рублей, но и сэкономить только на процентах 130 миллиардов. Важно, что эти средства разрешено направить на развитие Вооруженных Сил. Таким образом, уровень расходов на национальную оборону в 2018 году не сократится. Доля в 2,8 процента ВВП позволяет нам совершенствоваться, развиваться и обеспечивает к тому же довольно-таки серьезную экономию средств. Важно отметить: расходы на национальную оборону и содержание армии не являются равными. В 2016–2017 годах сумма на оснащение была выше, чем на содержание, что традиционно. Бюджет 2018 года сохранил примерно такую же пропорцию: 60 процентов – на переоснащение ВС РФ новыми и современными ВВСТ, 40 процентов – на содержание воинского контингента (денежное довольствие, социальные выплаты, жилищное строительство и т. п.).

Мониторингом по ценам

Пресс-служба МинобороныНе все понимают, что расходы на переоснащение армии и флота – это прямые инвестиции в наш ОПК, которые дают мультипликативный эффект. Система контроля и мониторинга ГОЗ, созданная в соответствии с ФЗ № 159, позволяет в режиме онлайн видеть все платежи и помогает предприятиям формировать обоснованную себестоимость продукции. А Министерству обороны – ежедневно следить за платежами в банках по всей цепочке кооперации. Теперь нам хорошо видно, как работают бюджетные средства в ГОЗ, на основе этого дважды в год делается доклад президенту. Раньше некоторые предприятия могли подолгу держать авансы МО РФ на депозитах, зарабатывая на них проценты. Сейчас нет. Минобороны в таких случаях сразу меняет авансовую политику, принимает меры административного воздействия.

Мы видим, как наша "оборонка" платит налоги в бюджеты субъектов РФ, какая выплачивается зарплата. ОПК за время действия системы мониторинга, получив от нас деньги на производство ВВСТ, произведя продукцию и имея прибыль, заплатил в различные бюджеты Российской Федерации 481 миллиард руб¬лей налогов.

Еще 444 миллиарда пошло на зарплату в "оборонке", 121 миллиард – в Пенсионный фонд, 259 миллиарда – в федеральный бюджет. Соответствующие перечисления были сделаны также в региональные бюджеты, в медстрах и т. п. Таким образом, Минобороны опосредовано приносит стране экономическую выгоду, способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям развиваться. Это серьезнейший контр-аргумент тем, кто говорит, что у нас велики расходы на оборону. К слову, в США они превышают наши в 13 раз.

Большая доля военных контрактов приходится на радиоэлектронную, судостроительную, ракетную, авиационную промышленность, на медицину и другие отрасли. Таким образом, контракты по ГОЗ напрямую влияют на экономику страны. Сейчас, например, в промышленности на исполнение гособоронзаказа работает около трех триллионов руб¬лей.

Есть, конечно, и проблемы. Скажем, 130 миллиардов – просроченная дебиторская задолженность. Это плохой показатель, с которым мы боремся. Увы, некоторые предприятия, получив аванс, не отгружают продукцию, которая спланирована к поставке в войска. Для борьбы с таким явлением МО РФ с 2015 года стало резко снижать авансирование контрактов тем предприятиям, у которых хромает финансовая дисциплина или достаточно своих средств на счетах для выполнения ГОЗ. После этого поставки вооружения и военной техники резко возросли.

Ушло Минобороны и от обязаловки в сроках сдачи продукции, которые были одинаковы почти для всех. В частности, предприятия обязывались сдавать продукцию по ГОЗ к 25 ноября каждого года. При этом возникала абсурдная ситуация. У всех разные производственно-технологические циклы, непохожие друг на друга образцы ВВСТ: самолеты, подводные лодки, танки. Зачем всех грести под одну гребенку?

Более того, МО РФ стояло перед дилеммой: либо сдать в бюджет выделенные под это деньги и лишиться их за плохое кассовое исполнение, либо оформить соглашение с промышленностью и все же профинансировать ее дополнительно. Шли обычно по второму варианту. Но получалось нелогично – тот, кто сорвал ГОЗ, поощрялся деньгами. Это развращало директоров предприятий, которые понимали, что все равно военные не пойдут на возврат средств в бюджет. А МО РФ как бы невольно стимулировало тем самым срыв ГОЗ.

К 1 декабря скапливалось около 250–300 миллиардов рублей таких денег, и когда мы доложили эти цифры Верховному главнокомандующему, он согласился с нашим предложением – не переавансировать промышленность при срывах ГОЗ, а перечислять оставшиеся средства в госбюджет. Однако с условием их возврата, чтобы рассчитаться с предприятиями позже, по факту сданной продукции. В октябре 2017 года принято соответствующее постановление правительства, которое пресекает рост дебиторской задолженности, за что Минобороны раньше порой критиковали Счетная палата РФ и Минфин. Теперь не освоенные промышленностью миллиарды не будут вырастать в просроченную дебиторку. 2018-й станет первым годом, когда заработает новая система расчетов с предприятиями ОПК. И пусть кассовое исполнение будет чуть ниже, около 95 процентов, такое решение более эффективно в части стратегического бюджетного планирования.

Довольствие на три года вперед

Система мониторинга будет развиваться и дальше. Например, в части введения на предприятиях раздельного аналитического учета по корректному формированию стоимости продукции. Что это означает?

Цель – "окрасить" на мониторе Минобороны используемые ресурсы при изготовлении ПВН. Ведь на счетах предприятия могут быть средства как МО РФ, так и свои или кредитные. Минобороны важно понять, почему порой в два-три раза увеличивается стоимость продукции, каковы обоснования. При этом министерство не намерено брать на себя функции надзирающего органа, чем должна заниматься антимонопольная служба.

vpk-news.ru

Для нас как госзаказчика очень важно понять, насколько корректна изначальная цена продукции. Постановление "О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ, раздельного учета" вышло еще 19 января 1998 года, но, к сожалению, до сих жестко не выполнялось. Такая неопределенность позволяла списывать на производство ПВН коммерческие расходы, различные убытки, расходы на социалку.

Но прежде чем поставить вопрос таким образом, Минобороны провело исследования и обкатало пилотные предложения на четырех предприятиях Тульской области, доработало программный продукт. Эксперимент четко показал: там, где к формированию цены подходят обоснованно, она не скачет. Но на одном заводе выяснилось, что завышение ничем не мотивировано. После введения новой системы корректного учета стоимости ВВСТ такие фокусы у предприятий ОПК не пройдут.

Очень важная часть деятельности финансовых служб – повышение денежного довольствия военнослужащих, пенсий офицерам и прапорщикам в запасе, в отставке. Достаточно сказать, что оно не увеличивалось с 2012 года. Соответственно не росли и военные пенсии. Замороженным оказалось и действие закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих", который предусматривал ежегодное повышение их на два процента и на уровень инфляции.

Теперь наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Принято решение о ежегодном увеличении денежного довольствия и военных пенсий на четыре процента. Оно будет действовать три года – с 2018 по 2020-й. Как дальше, время покажет, но на предстоящие три года средства выделены.

2017-й оказался для Министерства обороны одним из самых знаковых и показательных. Сделаны важные шаги в победе над террористическими формированиями ИГ в Сирии, в развитии новых форм и методов вооруженной борьбы, в оснащении армии и флота современными видами ВВСТ. Огромный вклад в это внесли финансовые службы Министерства обороны. Образно говоря, каждый удар по террористам был подкреплен еще и твердым российским рублем.

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (714) за 10 января 2018 года