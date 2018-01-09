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Финский флот снова получит торпеды

10.01.2018 bmpd.livejournal.com 146 0
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Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) 4 января 2018 года сообщило о заключении им в Хельсинки с командованием материально-технического обеспечения Оборонительных сил Финляндии соглашения о совместной разработке и приобретении для ВМС Швеции и Финляндии перспективных 400-мм противолодочных торпед NLT (New Lightweight Torpedo, официальное шведское обозначение Torpedsystem 47 - Tp 47), создаваемых Saab Dynamics (дивизион группы Saab AB). Торпеды Tp 47 должны начать поступление на вооружение шведского флота в 2022 году, а финского - в 2023-2025 годах. Второе подписанное теми же сторонами соглашение предусматривает временную передачу финскому флоту с 2019 года в аренду до поступления на вооружение торпед Тр 47 ныне используемых шведским флотом 400-мм торпед Тр 45 из наличия. Тем самым финский флот впервые за более чем 70 лет получит на вооружение торпедное оружие, которого он лишился по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.

Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии (с) ВМС Финляндии

Торпеды типов Тр 45, а затем и Тр 47 в финском флоте должны получить в ходе предстоящей модернизации четыре ракетных катера типа Hamina. Ремонт и модернизация четырех ракетных катеров типа Hamina будет проведена в рамках программы 'Laivue 2000' ("Флотилия 2000"), являющейся дополняющей по отношению к программе 'Laivue 2020' ("Флотилия 2020"), которая включает строительство четырех новых многоцелевых корветов (о чем наш блог уже сообщал). Предполагается, что четыре новых корвета после ввода их в строй также получат противолодочные торпеды Тр 47.

Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Их средний ремонт и модернизация будут осуществляться в 2018-2021 годах группой Patria, которая получила соответствующий контракт министерства обороны Финляндии стоимостью 170 млн евро также 4 января 2018 года (общая стоимость модернизации запланирована в 223 млн евро). Непосредственные работы по подряду Patria будет выполнять верфь Oy Western Shipyard Ltd. в Сало. Первый катер Torino должен быть завершен модернизацией осенью 2019 года. В ходе модернизации катера типа Hamina, помимо торпедных аппаратов для противолодочных торпед, получат также новое радиоэлектронное вооружение производства Saab AB, включая АСБУ 9LV CMS, систему управления огнем 9LV, включая РЛС управления огнем Ceros 200 и опто-электронную станцию Trackfire, комплекс связи TactiCall, а также новые подкильную и буксируемую ГАС. Планируется также установка дополнительных топливных танков для увеличения дальности плавания.

Сейчас катера типа Hamina оснащены подкильной ГАС Simrad Subsea Toadfish и буксируемой ГАС Sonac/PTA, но из противолодочного вооружения несут только несколько традиционных глубинных бомб на кормовом бомбосбрасывателе.

Новая 400-мм противолодочная торпеда NLT (Tp 47) разрабатывается для шведского флота Saab Dynamics с 2011 года и предполагается для применения как с надводных боевых кораблей и катеров, так и с перспективных шведских подводных лодок проекта А26 и вертолетов NH90. В 2014-2016 годах FMV выдало Saab Dynamics суммарно три контракта на общую стоимость 1,748 млрд крон (около 213 млн долл) на НИОКР по этой торпеде. Saab Dynamics заявляла о планах начать морские испытания торпеды Тр 47 в 2017 году, однако пока что сведения об этом отсутствуют.

Торпеда Тр 47 является дальнейшим развитием электрической торпеды Тр 45, состоящей на вооружении ВМС Швеции с 1993 года (и также экспортировавшейся в Пакистан), но имеет полностью новую энергетическую установку. Торпеда Тр 47 электрическая, с новой многократно заряжаемой аккумуляторной батареей на LiFePO4, новым бесколлекторным синхронным электродвигателем постоянного тока со встроенным электронным управлением, и с водометным движителем. Скорость Тр 47 варьируется от 10 до 35 (в перспективе с увеличением до 45) узлов, дальность хода до 11 миль, глубина - от 10 до 300 м. Калибр 400 мм, длина 2850 мм, масса 340 кг.

Тр 47 заявлена как особо оптимизированная для действий на мелководье и для поражения не только подводных лодок, но и малогабаритных автономных подводных аппаратов. Торпеда оснащена оснащена перспективной активной / пассивной многочастотной акустической системой самонаведения MS54, которая строится на технологии системы наведения торпеды Tp 45, но является полностью цифровой. Также используется наведение по проводу (в последующем его планируется заменить на волоконно-оптический кабель). Система наведения имеет три режима работы: активный, пассивный или одновременный активный / пассивный. Боевая часть направленного действия, с двумя взрывателями (контактным и многочастотным гидроакустическим неконтактным взрывателем), и может также подрываться по команде по проводу.

Проектное изображение новой шведской 400-мм противолодочной торпеды Saab Dynamics NLT (Torpedsystem 47) (c) FMV

Со стороны bmpd заметим, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.

В принципе, статья 17 Договора не запрещала Финляндии полностью иметь торпедное оружие, но была сформулирована достаточно витиевато:

"Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов".

Поскольку в ВМС Финляндии на тот момент торпедное оружие имелось на вооружении подводных лодок и торпедных катеров, то после списания по условиям Договора всех пяти подводных лодок и переоборудования всех торпедных катеров в сторожевые, финский флот с 1948 года более не имел носителей торпед и не эксплуатировал торпеды.

Хотя в 1964 году Советский Союз продал Финляндии два сторожевых корабля проекта 50, оснащенных трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами, однако, по известным данным, торпеды с этими кораблями не передавались и фактически на вооружении этих кораблей в финском флоте не состояли.

Фактически военные ограничения Парижского договора 1947 года постепенно деградировали как "явочным" порядкам, так и в результате советско-финских договоренностей (согласно которым СССР с середины 1960-х годов поставлял Финляндии различные системы управляемого ракетного оружия; морские мины с неконтактными взрывателями Финляндия также имела на вооружении с 1960-х годов).

После заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии Финляндия 21 сентября 1990 года в одностороннем порядке заявила, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерного оружия) более не являются актуальными и потеряли силу.
09.01.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Германия
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Россия
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