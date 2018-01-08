Американский эсминец с ракетами Tomahawk пришел в Одессу
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Carney DDG64 в Одесском порту.
Источник: dumskaya.net
В Одесском порту утром в понедельник, 8 января, пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Целью прибытия корабля называют проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
Суда такого типа имеют на вооружении две пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, оснащаемых ядерными боеголовками.
В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях SeaBreeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.
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08.01.2018
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