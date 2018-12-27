Выжать последнее: украинский ЗРАК "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.



Украинская "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.

Источник: strangernn.livejournal.com Украинская "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.Источник: strangernn.livejournal.com

Собственно, про исходную "Шилку" рассказывать не стоит? Нет, ну понятно, что с досягаемостью по дальности в 2000 метров машина годится только для ближнего прикрытия от воздушного нападения, потому что типовая дальность применения оружия с ЛА сегодня раза в два больше. Но мало того, у "Шилки" есть еще проблемы - первая: практическая неспособность к самостоятельному контролю воздушного пространства. Параметры радиоприборного комплекса в части поиска целей ...прямо скажем, унылы. Это, фактически, прицел - через который надо сначала знать куда смотреть, в смысле получить внешнее целеуказание, и поточнее. И даже в указанном секторе время поиска цели иногда ...превышает время прилета "подарка". И, во-вторых, если вероятность поражения цели типа МиГ-17(!!!) составляет целых 0,6 - то в случае необходимости поражения малоразмерной цели, скажем так: "все плохо".

Украинская "Шилка" ЗСУ-23-4М-А. Новая РЛС и оптоэлектронный канал поисково-прицельной системы. Источник: strangernn.livejournal.com

Так вот, для решения этих проблем завод "Арсенал" разработал РЛС с ФАР "Рокач-АС". Современная компактная электроника и место внутри высвободила, и имеет ширину сканирования в 18° (при неподвижной антенне) как по горизонтали, так и по вертикали, но что особенно интересно - при поиске целей работает в режиме кругового вращения. Так что "Шилка" перестала, наконец-то, зависеть от внешнего целеуказания. Увеличилась и дальность обнаружения: истребитель виден за 20 километров (на самом деле, за 35 километров, но кривизна Земли мешает), БПЛА с ЭПР 0,1 кв.м. может быть обнаружен с 10 км.

"Шилка" ЗСУ-23-4М-А. Ракетный модуль, обеспечивающий длительное боевое дежурство ракет. Источник: strangernn.livejournal.com

Есть и пассивный оптоэлектронный канал из низкоуровневого телевидения и тепловизора, для работы в пассивном режиме. Он расположен на отдельном поворотном устройстве, и теоретически, оба канала могут работать одновременно. Но, конечно, счетверенная 23-мм артустановка это уже несерьезно в 2017 году (и гораздо раньше тоже), поэтому машина получила еще и пакет на 4 ПЗРК. Причем, не просто пакет, а полноценную установку, которая с одной заправки хладоагентом обеспечивает до 12 часов непрерывной готовности ракет к пуску (поддерживает охлаждение матриц ГСН, позволяя в любую секунду произвести захват цели).

"Шилка" ЗСУ-23-4М-А, вид сзади. Источник: strangernn.livejournal.com

Нет, ну что тут сказать? Вряд ли из древней "Шилки" можно выжать больше. Наверное, это "венец эволюции" ЗСУ, принятой на вооружение 53 года назад. И основной вопрос, который тут нужно задать: "зачем?" Даже с новейшей электроникой машина не обеспечивает "безопасную дальность поражения" современных ЛА. Получается, что ее единственная разумная ниша - объектовая ПРО, дострел прорвавшихся, скажем, крылатых ракет противника, ближняя оборона тяжелых ЗРК и всякое такое. Во всех остальных случаях противник безнаказанно расстреляет даже самую модифицированную "Шилку". Стоит ли овчинка выделки-то?

P.S. Говорят, что есть 23-мм (польские?) патроны с повышенной начальной скоростью и увеличенным временем самоликвидации, которыми можно стрелять аж на 3,5 км, но я не уверен в достижимой точности стрельбы во-первых, и опасаюсь за ресурс стволов во-вторых. Сгорят же.