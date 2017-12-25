Заработал предвестник термоядерного реактора



Установка СМОЛА.

Источник: techdiver.ru Установка СМОЛА.Источник: techdiver.ru

Установка СМОЛА приближает Россию к созданию неисчерпаемого источника энергии

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН 25 декабря запустили в Новосибирске уникальную научную установку, которая становится очередным шагом к созданию термоядерного реактора, альтернативного международному проекту ИТЭР.

По данным ИЯФ, установка СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА) представляет собой плазменную ловушку, которая позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах.

Если эксперимент будет успешным, он откроет возможности для использования этого принципа удержания плазмы в проекте разрабатываемой в институте крупномасштабной исследовательской установки — газодинамической магнитной ловушки, создание которой станет крупным шагом на пути к экологически привлекательному термоядерному реактору, в том числе без использования трития в качестве топлива.

Установка СМОЛА. Источник: techdiver.ru

«Это установка, которая нужна для проверки нового принципа подавления потерь плазмы из открытых ловушек, либо на ее основе можно создать в будущем некий плазменный двигатель для полетов на ближайшие планеты. Идея очень красивая, и если у нас все получится, то это действительно будет существенным прорывом, увеличить на порядки температуру плазмы в открытых ловушках и создать мощные системы для полетов к другим планетам», — цитирует замдиректора ИЯФ СО РАН по научной работе Александра Иванова агентство «РИА Новости».

Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев отметил, что новая установка представляет собой быструю реализацию новой теоретической идеи физики удержания плазмы с высокими параметрами, необходимыми для обеспечения условий термоядерного синтеза.

«Физика этого нового подхода будет изучена на этой установке в ближайшие два года с выходом на совершенно новые технологии в области термоядерного синтеза и плазменных двигателей для космоса», — заявил Логачев.

Сейчас в Институте ядерной физики удалось нагреть плазму до температуры в 10 млн градусов Цельсия. Если существующую установку снабдить новой системой СМОЛА, температура плазмы должна вырасти в несколько раз.

По словам Александра Иванова, в зависимости от режима работы новой установки можно двигаться в направлении создания термоядерного реактора или плазменных двигателей для космических полетов.

В настоящее время во Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США строится проект ИТЭР. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца.

Это будет первая крупномасштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, происходящую, в частности, на солнце. В случае успеха это даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии.