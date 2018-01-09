Американцев в Польше отторгает не только земля, но и небо



Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.

Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster

Новый 2018 год преподнес очередной «подарок» американским военным в Польше. В воскресенье, 31 декабря, местных жителей города Кельце напугал рев шести американских военных вертолетов, неожиданно появившихся в небе.

В связи с ухудшением погоды, четыре машины «Блэк Хок» в сопровождении двух штурмовых вертолетов «Апач» вынуждены были совершить незапланированную посадку вблизи города Кельце, не долетев до конечного пункта назначения. Как оказалось, хваленые боевые вертолеты перевозили американских солдат из города Повидз в Краков.

Выполнение повседневной задачи вертолетчиками из состава 1-й кавалерийской дивизии США, постоянно дислоцирующейся в Техасе, которые сейчас размещены в польском Повидзе в рамках усиления «восточного» фланга НАТО, сорвали плохие погодные условия.

Многоцелевой вертолет, UH-60 «Блэк Хок» («Черный ястреб»), который на Западе называют машиной ХХI века, может использоваться для транспортировки одиннадцати военнослужащих в полной экипировке.

В свою очередь, по мнению экспертов НАТО, вертолет AH-64 «Апач» является наиболее совершенным из всех боевых винтокрылых машин, состоящих на вооружении стран Альянса. Он создан для борьбы с танками противника в условиях высокой насыщенности поля боя средствами ПВО.

Обе машины могут выполнять возложенные задачи днем и ночью, а также в сложных метеорологических условиях и при плохой видимости.

Так вот, эти высокотехнологичные «Черные ястребы» и «истребители танков», приспособленные летать в любую погоду и время суток, прославившиеся участием в конфликтах чуть ли не во всех частях мира, похоже, все таки, не справляются с метеоусловиями «суровой польской зимы», впрочем, как танки и военные автомобили.

Ну, что можно сказать? Не просто американскому солдату служится в Польше. Если поляки уже смирились с «мягкой оккупацией», то польская земля и небо все же борется за свою независимость.

Николай Астровский