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Американцев в Польше отторгает не только земля, но и небо

09.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 353 1
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Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше
Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.
Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster

Новый 2018 год преподнес очередной «подарок» американским военным в Польше. В воскресенье, 31 декабря, местных жителей города Кельце напугал рев шести американских военных вертолетов, неожиданно появившихся в небе.


В связи с ухудшением погоды, четыре машины «Блэк Хок» в сопровождении двух штурмовых вертолетов «Апач» вынуждены были совершить незапланированную посадку вблизи города Кельце, не долетев до конечного пункта назначения. Как оказалось, хваленые боевые вертолеты перевозили американских солдат из города Повидз в Краков.



Выполнение повседневной задачи вертолетчиками из состава 1-й кавалерийской дивизии США, постоянно дислоцирующейся в Техасе, которые сейчас размещены в польском Повидзе в рамках усиления «восточного» фланга НАТО, сорвали плохие погодные условия.

Многоцелевой вертолет, UH-60 «Блэк Хок» («Черный ястреб»), который на Западе называют машиной ХХI века, может использоваться для транспортировки одиннадцати военнослужащих в полной экипировке.


В свою очередь, по мнению экспертов НАТО, вертолет AH-64 «Апач» является наиболее совершенным из всех боевых винтокрылых машин, состоящих на вооружении стран Альянса. Он создан для борьбы с танками противника в условиях высокой насыщенности поля боя средствами ПВО.


Обе машины могут выполнять возложенные задачи днем и ночью, а также в сложных метеорологических условиях и при плохой видимости.

Так вот, эти высокотехнологичные «Черные ястребы» и «истребители танков», приспособленные летать в любую погоду и время суток, прославившиеся участием в конфликтах чуть ли не во всех частях мира, похоже, все таки, не справляются с метеоусловиями «суровой польской зимы», впрочем, как танки и военные автомобили.


Ну, что можно сказать? Не просто американскому солдату служится в Польше. Если поляки уже смирились с «мягкой оккупацией», то польская земля и небо все же борется за свою независимость.


Николай Астровский
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
AH-64
UH-60
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
170
№1
09.01.2018 05:24
Цитата, q
похоже, все таки, не справляются с метеоусловиями «суровой польской зимы»
Это они ещё Русскую зиму не видели!
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