В Минобороны рассказали о техническом оснащении РВСН



Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году получили более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых - машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва".

"Поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования", - сказано в сообщении.