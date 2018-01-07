В Минобороны рассказали о техническом оснащении РВСН
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году получили более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет.
В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых - машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва".
"Поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования", - сказано в сообщении.
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07.01.2018
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