ВКС сопроводили более тысячи космических объектов за год



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева Военнослужащий ВС РФ.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) в 2017 году обнаружили и приняли на сопровождение более 1 тысячи космических объектов и проконтролировали вывод на орбиты 350 космических аппаратов, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 тысячи космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 150 космических объектов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2017 году ВКС РФ выполнили свыше 2 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами", - говорится в пресс-релизе.