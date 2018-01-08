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ВКС в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня

09.01.2018 РИА Новости 107 0
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Самолеты ВКС РФ
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.
Источник: Минобороны РФ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) в текущем году проведут более 500 учений различного уровня, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".
08.01.2018
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