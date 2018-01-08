ВКС в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня



Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.

Источник: Минобороны РФ Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.Источник: Минобороны РФ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) в текущем году проведут более 500 учений различного уровня, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".