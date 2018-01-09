В России планируют создать двигатель для космолёта



Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени Люльки.

Источник: armstass.su Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени Люльки.Источник: armstass.su

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытно-конструкторское бюро им. А.Люльки (входит в ОДК) работает над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных авиационных комплексов, сообщил "Интерфаксу" ранее главный конструктор проекта Александр Тарасов.

"Диапазон применения этого перспективного двигателя широк - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами", - заявил А.Тарасов.

В марте прошлого года источник "Интерфакса-АВН" в авиационной промышленности сообщил о ходе работ по созданию перспективного пульсирующего детонационного двигателя. По его данным, в настоящее время разработка двигателя находится на стадии исследований и проведения различных испытаний.

"Результаты проведенных исследований показали, что ПДД по сравнению турбореактивными двигателями (ТРД), которые сегодня устанавливаются на летательные аппараты, будут иметь в 1,5 раза большую тягу и существенно, примерно в 1,5 раза, меньший расход топлива. Кроме того, сухая масса ПДД меньше, чем у ТРД", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе испытаний было подтверждено, что двигатель можно многократно включать и выключать, а также менять режим работы, что позволяет регулировать тягу.

Собеседник агентства сообщил, что с работами ОКБ им. А.Люльки по перспективному пульсирующему детонационному двигателю ознакомлены представители отраслевых ведомств и министерств, в том числе и силового блока, которые высказали мнение о необходимости продолжения работ в этом перспективном направлении.

Макет данного двигателя ОКБ им. А.Люльки представляла на форуме "Армия 2017".