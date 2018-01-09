В России планируют создать двигатель для космолёта
|
|
Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени Люльки.
Источник: armstass.su
Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытно-конструкторское бюро им. А.Люльки (входит в ОДК) работает над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных авиационных комплексов, сообщил "Интерфаксу" ранее главный конструктор проекта Александр Тарасов.
"Диапазон применения этого перспективного двигателя широк - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами", - заявил А.Тарасов.
В марте прошлого года источник "Интерфакса-АВН" в авиационной промышленности сообщил о ходе работ по созданию перспективного пульсирующего детонационного двигателя. По его данным, в настоящее время разработка двигателя находится на стадии исследований и проведения различных испытаний.
"Результаты проведенных исследований показали, что ПДД по сравнению турбореактивными двигателями (ТРД), которые сегодня устанавливаются на летательные аппараты, будут иметь в 1,5 раза большую тягу и существенно, примерно в 1,5 раза, меньший расход топлива. Кроме того, сухая масса ПДД меньше, чем у ТРД", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе испытаний было подтверждено, что двигатель можно многократно включать и выключать, а также менять режим работы, что позволяет регулировать тягу.
Собеседник агентства сообщил, что с работами ОКБ им. А.Люльки по перспективному пульсирующему детонационному двигателю ознакомлены представители отраслевых ведомств и министерств, в том числе и силового блока, которые высказали мнение о необходимости продолжения работ в этом перспективном направлении.
Макет данного двигателя ОКБ им. А.Люльки представляла на форуме "Армия 2017".
|
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
14.12.2017 На Дальнем Востоке пройдут соревнования морских беспилотников
14.12.2017 ОАК рассчитывает приступить к созданию нового истребителя-перехватчика в 2018 году
12.12.2017 До конца года в соединения и воинские части ЗВО поступит партия комплексов БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3"
11.12.2017 Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
11.12.2017 До конца года ЗВО получит партию новейших беспилотников
|
Байкал57
580
|
№2
09.01.2018 07:32
Ну теперь надо стальную обшивку самолетов и стекло лобовое жаростойкое(для МиГ-31 это проблема), иначе никак, двигатель разгонит без проблем, а дальше.... приехали.
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4295
|
№3
09.01.2018 07:45
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Ну теперь надо ...Коллеги! Вы коней попридержите! :)) Этой песне уже не первый год и он пока даже на БПЛА не летает.
|
0Сообщить модератору