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В России планируют создать двигатель для космолёта

09.01.2018 Интерфакс-АВН 269 3
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Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель
Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени Люльки.
Источник: armstass.su

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытно-конструкторское бюро им. А.Люльки (входит в ОДК) работает над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных авиационных комплексов, сообщил "Интерфаксу" ранее главный конструктор проекта Александр Тарасов.

"Диапазон применения этого перспективного двигателя широк - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами", - заявил А.Тарасов.

В марте прошлого года источник "Интерфакса-АВН" в авиационной промышленности сообщил о ходе работ по созданию перспективного пульсирующего детонационного двигателя. По его данным, в настоящее время разработка двигателя находится на стадии исследований и проведения различных испытаний.

"Результаты проведенных исследований показали, что ПДД по сравнению турбореактивными двигателями (ТРД), которые сегодня устанавливаются на летательные аппараты, будут иметь в 1,5 раза большую тягу и существенно, примерно в 1,5 раза, меньший расход топлива. Кроме того, сухая масса ПДД меньше, чем у ТРД", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе испытаний было подтверждено, что двигатель можно многократно включать и выключать, а также менять режим работы, что позволяет регулировать тягу.

Собеседник агентства сообщил, что с работами ОКБ им. А.Люльки по перспективному пульсирующему детонационному двигателю ознакомлены представители отраслевых ведомств и министерств, в том числе и силового блока, которые высказали мнение о необходимости продолжения работ в этом перспективном направлении.

Макет данного двигателя ОКБ им. А.Люльки представляла на форуме "Армия 2017".
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13529
№1
09.01.2018 07:22
Движок для МиГ-41?
0
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RU
Байкал57
580
№2
09.01.2018 07:32
Ну теперь надо стальную обшивку самолетов и стекло лобовое жаростойкое(для МиГ-31 это проблема), иначе никак, двигатель разгонит без проблем, а дальше.... приехали.
0
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RU
Peter Tsk
4295
№3
09.01.2018 07:45
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Ну теперь надо ...
Коллеги! Вы коней попридержите! :)) Этой песне уже не первый год и он пока даже на БПЛА не летает.
0
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