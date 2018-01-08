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"Уралвагонзаводу" ищут инвестора, ему могут продать до 49% акций - источник

09.01.2018 Интерфакс-АВН 156 0
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НПК «Уралвагонзавод»
НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" через пару лет может быть частично продан частному инвестору, сообщил "Интерфаксу" информированный собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

"Поиск инвестора идет, ему может быть продано до 49% акций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в то же время сейчас необходимо найти реальные источники для погашений долгов УВЗ, а потом решать вопросы с инвестором.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УВЗ может быть передан концерну "Калашников", однако и в "Ростехе", и в "Калашникове" это опровергали.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что вопрос о приватизации "Уралвагонзавода" пока не обсуждается. "Я еще пока ничего не слышал", - сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос о приватизации "Уралвагонзавода" в формате бронетанкового холдинга.

"При этом ограничений на предмет привлечения частных инвесторов, как мы и говорили, практически по всем холдингам "Ростеха", у нас нет. Мы с удовольствием ждем инвесторов", - отметил он. "Пока нет, пока (вопрос о приватизации УВЗ - "ИФ") не обсуждается с конкретными интересантами", - сказал он.

Приватизация УВЗ планировалась на 2016 г., обсуждалась продажа 25% минус одна акция в головной компании группы - АО "УВЗ". При этом обсуждаемые сроки приватизации были предварительными, говорил в июне 2016 г. прежний гендиректор УВЗ Олег Сиенко. До конца 2016 г. приватизация так и не состоялась, в декабре 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом передал 100% акций УВЗ из ведения Росимущества в "Ростех". В марте 2017 г. гендиректором УВЗ был назначен экс-замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов. Тогда же вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, что передача госкорпорации "Ростех" "Уралвагонзавода" связана с необходимостью создать бронетанковый холдинг и улучшить финансовое положение УВЗ. При этом Д.Мантуров говорил, что выводить гражданскую составляющую из УВЗ не планируется.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Потапов Александр
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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