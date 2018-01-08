"Уралвагонзаводу" ищут инвестора, ему могут продать до 49% акций - источник
|
|
НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт
Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" через пару лет может быть частично продан частному инвестору, сообщил "Интерфаксу" информированный собеседник в оборонно-промышленном комплексе.
"Поиск инвестора идет, ему может быть продано до 49% акций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в то же время сейчас необходимо найти реальные источники для погашений долгов УВЗ, а потом решать вопросы с инвестором.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что УВЗ может быть передан концерну "Калашников", однако и в "Ростехе", и в "Калашникове" это опровергали.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что вопрос о приватизации "Уралвагонзавода" пока не обсуждается. "Я еще пока ничего не слышал", - сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос о приватизации "Уралвагонзавода" в формате бронетанкового холдинга.
"При этом ограничений на предмет привлечения частных инвесторов, как мы и говорили, практически по всем холдингам "Ростеха", у нас нет. Мы с удовольствием ждем инвесторов", - отметил он. "Пока нет, пока (вопрос о приватизации УВЗ - "ИФ") не обсуждается с конкретными интересантами", - сказал он.
Приватизация УВЗ планировалась на 2016 г., обсуждалась продажа 25% минус одна акция в головной компании группы - АО "УВЗ". При этом обсуждаемые сроки приватизации были предварительными, говорил в июне 2016 г. прежний гендиректор УВЗ Олег Сиенко. До конца 2016 г. приватизация так и не состоялась, в декабре 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом передал 100% акций УВЗ из ведения Росимущества в "Ростех". В марте 2017 г. гендиректором УВЗ был назначен экс-замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов. Тогда же вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, что передача госкорпорации "Ростех" "Уралвагонзавода" связана с необходимостью создать бронетанковый холдинг и улучшить финансовое положение УВЗ. При этом Д.Мантуров говорил, что выводить гражданскую составляющую из УВЗ не планируется.
"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".
|
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
22.03.2017 Курганмашзавод и ВгТЗ объединят с Уралвагонзаводом, они будут под управлением Ростеха - Мантуров
27.02.2017 Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
18.05.2016 Мартышкин ГОЗ
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
18.08.2014 Кто возвращает «железный занавес»?
23.09.2013 Оружейные перспективы