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Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс

09.01.2018 Военное обозрение 171 0
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Наземные роботы и беспилотники смогут участвовать в ликвидации аварий, а также вести разведку радиационной и химической обстановки, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Архивное фото

Минобороны РФ

В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса,

говорится в релизе.

Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

"Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили также, "современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций".

По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено "более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А".
08.01.2018
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