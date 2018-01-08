Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс

Наземные роботы и беспилотники смогут участвовать в ликвидации аварий, а также вести разведку радиационной и химической обстановки, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Архивное фото Минобороны РФ

В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса,

говорится в релизе.

Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

"Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили также, "современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций".

По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено "более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А".