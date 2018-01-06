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Россия разрабатывает загадочный беспилотный ударный самолет

09.01.2018 ИноСМИ 277 0
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БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии
БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии.
Источник: © AP Photo, Eric Talmadge

Россия начала разработку нового беспилотного ударного самолета того же класса, что и Avenger компании General Atomics. Министерство обороны России подписало контракт на разработку этого самолета с конструкторским бюро имени Симонова 26 декабря 2017 года.

"Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", - сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство "РИА Новости".

Как пишет газета, этот самолет сможет развивать скорость в 1000 километров в час. Пока об этом самолете известно довольно мало, однако, по словам экспертов, данный самолет будет аналогичен американскому БПЛА Avenger.

Исходя из имеющейся информации, вероятнее всего, этот самолет будет использоваться в целях ведения наблюдения и разведки, и его можно будет использовать в условиях умеренно оспариваемого воздушного пространства или, возможно, в морской обстановке. Вполне вероятно, в будущем на основе этого беспилотника разработчикам удастся создать аппараты, способные преодолевать системы преграждения доступа/блокирования зоны.

России потребуется время и немало средств для разработки беспилотного ударного самолета с реактивным двигателем. "Они стремятся быстро разработать новые БПЛА, способные наносить удары, и этот новый дрон может стать испытательным образцом для этой платформы, - отметил Сэм Бендетт (Sam Bendett), исследователь Центра военно-морского анализа, специализирующийся на российской военной робототехнике. - Он может стать испытательным образцом для нового высокоскоростного аппарата. В конце концов, США тоже занимаются разработкой платформы такого типа".

Вполне возможно, пройдет несколько лет, прежде чем новые беспилотники Симонова поднимутся в воздух, однако жесткая конкуренция за право заключить этот контракт доказывает, что российская промышленность начинает постепенно догонять Запад в определенных сферах.

"Это произойдет через несколько лет - конструкторское бюро имени Симонова только что подписало контракт, поэтому прототип появится лишь через несколько лет, - сказал Бендетт. - Это конструкторское бюро обошло таких своих соперников, как бюро Туполева, Яковлева и "Кронштадт" - последнее только что представило свой беспилотник "Орион" - то есть мы наблюдаем серьезное соперничество в российской индустрии производства БПЛА".

Основной задачей сейчас является разработка экспериментальной платформы, однако со временем это может привести к созданию боеготового самолета. "При условии достаточного финансирования и качественной работы конструкторов, - отметил Бендетт. - В конце концов, бюро Симонова сейчас также работает над разведывательно-ударным БПЛА "Альтаир", и они уже отстают от графика и уже превысили бюджет".

Бендетт уверен, что Россия сумеет создать высокоскоростной беспилотный ударный самолет и что это всего лишь вопрос времени. "Уверен, что Россия получит свои высокоскоростные БПЛА - вопрос в том, когда, - сказал Бендетт. - Правительство уделяет большое внимание таким проектам, поэтому ожидается, что будущий рабочий прототип будет выпущен до 2020-2025 годов".

Если Россия сумеет создать боеготовый беспилотный ударный самолет, это существенно расширит возможности Москвы в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также в противостоянии системам ограничения доступа. Более того, это поможет существенно увеличить потенциал российских неядерных стратегических средств сдерживания, решив проблему наведения на цель и эффективного нанесения удара.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

The National Interest, США
06.01.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Орион БПЛА
Компании
General Atomics
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Туполев
Проекты
БПЛА
Робот
Ядерный щит

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