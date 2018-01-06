Президент Трамп разрабатывает ракету, которая нарушает договор РСМД



Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2.

Источник: © AP Photo, Thomas Kienzle Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2.Источник: © AP Photo, Thomas Kienzle

Внутри колоссального, 700-миллиардного законопроекта об обороне, который президент Дональд Трамп подписал в декабре, скрывается совсем небольшая программа с бюджетом всего в 25 миллионов долларов по разработке новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования. Эту программу вполне могли и не заметить среди огромного рождественского списка военного оборудования, которое администрация намеревается купить. Однако в не присутствует один аспект, который не заметить невозможно: эта ракета запрещена по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который США подписали с Россией 30 лет назад.

Разработка новой ракеты средней дальности должна стать прямым ответом на развертывание Россией собственных ракет в последние несколько лет, что тоже противоречит условиям этого договора. Разведслужбы США впервые заговорили о потенциальном нарушении Москвой договора РСМД, когда российская ракета только проходила испытания. Администрация Обамы безуспешно пыталась убедить российские власти закрыть программу. Теперь администрация Трампа решила ответить России разработкой собственной ракеты.

Трамп и его помощники утверждают, что разработка новой ядерной ракеты покажет миру, что Америка настроена серьезно. Кристофер Форд (Christopher Ford), старший директор по предотвращению распространения оружия массового поражения в Белом доме Трампа, объявил о новом, решительном подходе администрации к этому вопросу в конце ноября, впервые назвав новую российскую ракету, нарушившую условия договора РСМД, ракетой "Новатор 9М729". "Теперь мы возвращаем элемент обеспечения выполнения условий договора в американскую политику по контролю над вооружениями", - сказал он, обращаясь к аудитории в Центре Вильсона в Вашингтоне. По словам Форда, "конфронтационный" и "прагматичный подход" администрации служит доказательством того, что Трамп является сторонником контроля за распространением оружия.

Однако эксперты по контролю за распространением оружия выражают беспокойство по поводу возможных последствий нарушения условий договора с Россией. Договор РСМД, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, является единственным соглашением, по условиям которого был уничтожен целый класс ядерного оружия. Этот договор обязал стороны ликвидировать 2,6 тысяч ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров - ракет, которые, как считалось, дестабилизировали ситуацию в Европе, поскольку с их помощью можно было нанести удар из любой точки без предварительного уведомления.

Эти баллистические ракеты - российские СС-20 и американские Pershing II - можно было доставить на мобильной пусковой установке в удаленные районы, выпустить и нанести ими удары по целям в течение менее шести минут. Такие короткие временные рамки оставляли мировым лидерам крайне мало времени даже для того, чтобы укрыться в убежище - не говоря уже о разработке плана действия и ответной реакции. После ухода из Белого дома Рейган написал об опасностях в своей автобиографии 1990 года под названием "Американская жизнь" (An American Life): "У нас было множество планов действий на случай ядерной атаки. Но все могло произойти так быстро, что я задавал себе вопрос, насколько все эти планы и рассуждения применимы в условиях такого кризиса".

В разделе законопроекта об обороне, который по иронии судьбы получил название "Акт 2017 года о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty Preservation Act of 2017), Конгресс США недвусмысленно призывает Пентагон разработать "мобильную крылатую ракету такого радиуса действия", который противоречит соглашению РСМД. Этот раздел также обязывает министра обороны Джеймса Мэттиса (James Mattis) в течение 120 дней представить Конгрессу доклад о "стоимости, сроках и возможности модификации существующих и находящихся в разработке систем", которые могли бы нарушить условия договора РСМД.

Эксперт по ядерному оружию и бывший исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц (Stephen I. Schwartz) утверждает, что новая ракета однозначно нарушает условия договора. "В законопроекте от министра обороны требуется начать тратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если ее начнут испытывать, производить или развертывать", - отметил он.

Однако сама по себе разработка ракеты, о которой говорится в новом законе Трампа, никак не противоречит договору РСМД - ему противоречит лишь разработка ракеты средней дальности. Представитель Пентагона Томас Кроссон (Thomas Crosson) утверждает, что Министерство обороны уже инициировало работу над тем, чтобы выполнить условия, изложенные в законопроекте. "Мы готовы остановить подобные разработки в том случае, если Россия вернется к объективному соблюдению соглашения", - заявил он.

Европейские союзники США всерьез обеспокоены таким развитием событий. Спустя три дня после подписания Трампом законопроекта об обороне, организация НАТО выступила с заявлением, где говорится, что договор РСМД "играет ключевую роль для обеспечения евроатлантической безопасности" и "полное соблюдение его требований является обязательным условием" для поддержания стратегической стабильности и снижения риска конфликта. В этом своем заявлении НАТО также призвала Россию "рассеять эти опасения существенным и прозрачным образом".

По мнению Кингстона Рейфа (Kingston Reif), директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями, новая американская ракета может отвлечь внимание от нарушений со стороны России и увеличить риск того, что Россия ответит официальным выходом из договора и, возможно, развернет большое количество запрещенных договором ракет. В случае возникновения такой ситуации в наибольшей опасности окажутся европейские союзники США. "Нет никаких признаков того, что НАТО поддерживает разработку новой ракеты, и попытки вынудить альянс одобрить ее посеют раздор, - отметил Рейф. - Следовательно, появление такого оружия ни к чему не приведет".

Россия в свою очередь отрицает все обвинения в нарушении договора РСМД. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло о том, что никаких нарушений не было и что Россия строго придерживается условий этого договора с момента его подписания. В попытке обменяться ролями 20 декабря российское посольство в Вашингтоне написало в Твиттере и Фейсбуке следующее: "В США, похоже, берут курс на слом ДРСМД, для чего ищут предлог. Ответственность за возможное разрушение в результате подобных безответственных действий одного из столпов системы контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон". Под этим сообщением была помещена красочная схема, указывающая на то, что США нарушили 10 различных соглашений о нераспространении оружия. "США продолжают выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения. Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры", - подчеркнуло в своем заявлении Министерство иностранных дел России.

За разработку новой американской ракеты, которая должна стать ответом на предполагаемые нарушения России, выступали сенатор Том Коттон (Tom Cotton), а также другие республиканцы в Палате представителей и Сенате. "Если Россия собирается испытывать и развертывать крылатые ракеты средней дальности, то логика подсказывает, что нам нужно ответить на это, - заявил Коттон в феврале. - Переговоры с российским режимом по поводу соблюдения ими условий договора не заставят их его соблюдать, в то время как усиление наших ядерных сил в Европе вполне способно это сделать".

В.Д. Хенниган (W.J. Hennigan)

Time, США