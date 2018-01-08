НАТО боится российских подлодок



Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий".

Источник: © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий".Источник: © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

НАТО испытывает все большие опасения в связи с ростом количества российских подводных лодок. Деятельность российских субмарин активизировалась в Атлантическом океане и Средиземном море. Эта активность вышла на максимальный уровень со времен холодной войны. Возникли такие задачи, как обеспечение морских путей, а также охрана подводной инфраструктуры, в связи с чем НАТО начала укреплять морскую обороноспособность.

"Россия осуществляет серьезные вложения в военно-морскую мощь, в особенности в подводные лодки", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в конце прошлого года. Он отметил, что после 2014 года Россия приняла на вооружение 13 субмарин. Столтенберг также добавил: "Активность подводных лодок достигла рекордного уровня со времен холодной войны".

По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, опасения по поводу российских субмарин возросли после того, как в мае прошлого года они нанесли удар из средиземного моря по "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ, ред.). Эти подводные лодки вошли в Средиземное море через Северный Ледовитый и Атлантический океаны. После запуска вблизи берегов Ливии крылатых ракет по базам ИГ они передислоцировались в Черное море.

Перемещение российских субмарин отслеживали корабли и самолеты США, Великобритании и Испании, однако эксперты полагают, что Россия модернизировала старые подводные лодки, поэтому следить за ними было на порядок сложнее. Американские СМИ также сообщили, что в ноябре и декабре прошлого года американские военные самолеты поднимались по тревоге более десяти раз из-за появления российских подлодок.

Российские субмарины были замечены вблизи кабелей, которые связывают Северную Америку и Европу по дну в северной части Атлантического океана. Недавно командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон в беседе с The Washington Post предупредил: "Россия проявляет интерес к подводной инфраструктуре стран НАТО".

Кабели содержат каналы коммуникации, включая интернет. Если Россия будет не только осуществлять шпионскую деятельность, но и перережет эти кабели, "есть опасность, что это окажет катастрофическое влияние на нашу экономику и жизнь" (британский военный эксперт).

После украинского кризиса Россия проводила крупномасштабные военные учения вблизи границ стран НАТО. Российские военные самолеты приближались к воздушному пространству союзнических стран. Таким образом, напряжение между сторонами распространяется и на море. В особенности ситуация в северной части Атлантического океана может негативно отразиться на транспортировке подразделений и техники между США и Европой.

Поэтому в ноябре прошлого года в ходе совещания министров обороны стран НАТО было принято решение создать ставку, отвечающую за безопасность северной части Атлантического океана. В феврале этого года будут согласованы все детали. "Наш союз находится по обеим сторонам Атлантики. Нам нужны безопасные и открытые морские пути", - подчеркнул Столтенберг. Он также выразил намерение повысить эффективность отслеживания подводных лодок.

Хидео Миясита (Hideo Miyashita)

Санкэй симбун, Япония