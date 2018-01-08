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Россия намерена доминировать в Арктике

09.01.2018 ИноСМИ 164 0
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Атомоход "50 лет Победы"
Атомоход "50 лет Победы".
Источник: © Татьяна Алексеева

Россия строит новые атомные ледоколы, что окажет чрезвычайно серьезное влияние на расклад сил в международном соперничестве за арктические морские маршруты и минеральные ресурсы.

Как сообщают российские СМИ, вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает, что три новейших российских ледокола типа "Лидер" будут построены в 2023-2025 годах.

"Сейчас Росатому поручено в рамках частно-государственного партнерства продумать алгоритм финансирования не одного, а трех ледоколов, тогда мы вскроем весь Северный морской путь", - заявил Рогозин в интервью российскому телевидению.

Эти три ледокола присоединятся к трем ледоколам нынешнего поколения - "Арктика", "Урал" и "Сибирь" - которые будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 годах и которые помогут "полностью обеспечить круглогодичную ледовую проводку от Ямальского полуострова в сторону Запада".

Рогозин рассказал о том, как способность преодолевать льды позволит России доминировать в Арктике: "Мы сможем обеспечить любому заказчику проводку чего угодно транзитом через Северный морской путь - караванов из Азии с товарами в Европу, мы можем обеспечить вывоз нашего углеводородного сырья в виде сжиженного природного газа не только в Европу, но и в Юго-Восточную Азию".

Чтобы начать строить ледоколы нового поколения, Россия проводит модернизацию завода "Звезда" в Большом Камне на российском Дальнем Востоке. "Мы в 2019 году вводим в эксплуатацию уже сухой док, - сказал Рогозин. - Представьте себе размеры: 484 метра в длину, 114 метров в ширину - там два авианосца можно строить одновременно".

Амбициозные проекты России по строительству ледоколов стартовали в тот самый момент, когда на ледяные просторы Арктики начали претендовать сразу несколько стран. Северный полюс, который в прошлом манил к себе исключительно стойких искателей приключений - и служил укрытием для подводных лодок с баллистическими ракетами на борту - теперь рассматривается как новый рубеж, богатый энергетическими и минеральными ресурсами. По мере таяния ледниковых покровов открываются новые морские пути, по которым можно быстрее переправлять грузы между Северной Америкой, Европой и Азией.

На арктические территории претендуют сразу несколько стран, включая Россию, Канаду и Данию. Пока Россия занимается созданием флота новых ледоколов, США имеют в своем распоряжении только один тяжелый ледокол. Речь идет о ледоколе "Полярная звезда", который был построен в 1976 году и который почти утратил способность выходить в море. Ожидается, что это судно прослужит только до 2023 года, тогда как новые ледоколы у США появятся не раньше, чем через семь лет.


Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США
08.01.2018
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Страны
Дания
Канада
Россия
США
Компании
ГАЗ Группа
Звезда ДЗ
Росатом
Сухой ПАО
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
23560 Лидер
Авианосец
Арктика

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