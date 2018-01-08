Американцы вывели на орбиту секретный спутник
|
|
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник: © Matt Hartman via AP
Американская компания SpaceX в ночь на понедельник, 8 января, успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для нужд правительства США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Это первый запуск SpaceX в 2018 году.
Какие именно функции выполняет спутник — не уточняется. Как пишет CNN, в ноябре СМИ сообщили, что Zuma фактически принадлежит Национальному разведывательному управлению. Однако агентство опровергало эти данные. Также о своем участии в проекте создания спутника сообщала аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman (NOC).
|
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2018 Чужие победы
03.01.2018 Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
22.12.2017 SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
22.12.2017 Ракеты и люди
14.12.2017 Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon перенесен на 15 декабря
13.12.2017 SpaceX восстановила стартовый стол SLC-40
04.12.2017 Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy