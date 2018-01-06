Китай начал строительство третьего авианосца
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Авианосец Тип 001А "Шаньдун".
Источник: sina.com.cn
К 2030 году китайские ВМС рассчитывают иметь в своём распоряжении четыре авианосные группы, и судя по темпам работы кораблестроителей, им это удастся. Вчера, 5 января, газета South China Morning Post сообщила о том, что в прошлом году компания Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила контракт на строительство нового авианосца и уже приступила к постройке его корпуса.
По неофициальной информации, новый китайский корабль будет существенно крупнее уже спущенного на воду авианосца проекта Type 001A. Известно, что его водоизмещение должно составить 80 000 т против 70 000 т у первого построенного в Китае авианосца.
Одной из особенностей строящегося авианосца, получившего рабочее название CV-18, должна стать электромагнитная катапульта. Кроме того, в Shanghai Jiangnan Shipyard Group указывают, что корабль получит уменьшенную надстройку, либо в Китае могут перенять британский опыт и установить на него сразу две надстройки по примеру авианосцев типа Queen Elizabeth. Такое решение позволит увеличить площадь лётной палубы, предоставив больше места для авиакрыла.
На сегодняшний день в составе ВМС Китая находится авианосец "Ляонин", являющийся переоборудованным тяжёлым авианесущим крейсером "Варяг", выкупленным в недостроенном виде у Украины. Ещё один, пока безымянный авианосец, уже достроен и в текущем году должен приступить к прохождению испытаний.
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06.01.2018
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