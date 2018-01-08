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Винтовка M27 вытесняет M4

09.01.2018 Warspot 177 0
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Американский морпех с винтовкой М27.
Американский морпех с винтовкой М27.
Источник: thefirearmblog.com

Американские морпехи вооружатся немецкими автоматами. Вчера, 7 января, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что командование Корпуса морской пехоты (КМП) США официально одобрило замену автоматических винтовок M4 на М27.

Морская пехота США знакома с М27 ещё с 2010 года, когда эту винтовку начали закупать в качестве замены пулемёта M249. Осенью 2016 года один из батальонов морской пехоты получил опытную партию этих винтовок для испытаний в качестве замены автоматического карабина M4. В частности, было проведено исследование, соответствует ли М27 требованиям, которые ранее выдвигались к винтовкам M4.

Винтовка М27 успешно прошла все испытания, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. Вчера стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.

M27 IAR — винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. Благодаря газоотводной системе с коротким ходом газового поршня и более прочному стволу эта модель менее требовательна к уходу и способна выдерживать большие нагрузки (темп стрельбы и т. д.). Эти качества позволили применять M27 (в том числе в комплекте с магазинами повышенной ёмкости) для замены некоторых моделей лёгких пулемётов.

HK416 — автоматическая винтовка, созданная фирмой Heckler & Koch на основе модели М4 (состоит на вооружении американской армии). Ключевое отличие немецкого автомата от американского прототипа заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, "позаимствованная" у HK G36. HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола, а также выпускается в полуавтоматическом варианте для гражданского рынка. В прошлом году HK416 выиграл тендер французской армии на замену автоматов FAMAS, кроме того, Бундесвер рассматривает это оружие в качестве варианта замены винтовки G36.
08.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
M249
M4 Carbine
Компании
Heckler & Koch

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