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Пакистанская "крылатая смерть" для кораблей

09.01.2018 Warspot 114 0
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Пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah
Пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah пакистанской разработки с большого ракетного катера Himmat ВМС Пакистана, 03.01.2018.
Источник: ВМС Пакистана

Пакистан достиг успехов в создании отечественной противокорабельной ракеты. Вчера, 7 января, портал defensenews.com сообщил о том, что пакистанские ВМС провели успешные испытания новой ракеты под названием Harbah.

В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель. Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.

"Успешное тестирование нового вооружения ещё раз продемонстрировало надёжную огневую мощь военно-морского флота Пакистана и безупречный уровень унификации в высокотехнологичном оружии, достигнутый оборонной промышленностью Пакистана. Это явное проявление решимости правительства добиться самостоятельности в этой области", — заявила пресс-служба ВМС Пакистана.

Вероятнее всего, Harbah является очередной моделью из семейства крылатых ракет Babur. Эти ракеты, также именуемые Hatf 7, разрабатываются в Пакистане с 1998 года в рамках так называемого "Проекта 828". По неофициальной информации, в качестве основы Babur используется конструкция двух американских крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Вlock 3, упавших на территории Пакистана в ходе ракетных ударов ВС США по афганским талибам в 1998 году.
08.01.2018
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Страны
Афганистан
Пакистан
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Azmat ББК

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