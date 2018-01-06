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Генерал ВВС США заявила о полученных Россией "бесценных" данных о F-22

09.01.2018 Известия.ru 137 0
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Истребители F-22
Истребители F-22.
Источник: U.S. Air Force/Master Sgt. Jeremy Lock

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Вералинн Джеймисон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке стал для России уникальным шансом, чтобы та смогла оценить и получить "бесценные" сведения о новейших американских истребителях F-22.

"Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях", — приводит ее слова портал Business Insider.

С этой точкой зрения согласен и эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, практика отслеживания малозаметного F-22 с помощью радаров может принести России огромную пользу при усовершенствовании ее самолетов.

При этом Бронк отметил, что российские истребители подобного рода не уступают американским, а порой даже превосходят их в непосредственном воздушном бою.

 
06.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
Небо РЛК

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