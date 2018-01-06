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ОАК начала испытания десятого истребителя Су-57

09.01.2018 Известия.ru 235 0
Разделы: Авиация
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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к испытаниям десятого опытного образца истребителя пятого поколения Су-57. Для поставки в действующие войска производитель должен сформировать партию из 12 самолетов.

Первый полет новой машины состоялся 23 декабря 2017 года, сообщает "Интерфакс".

Су-57 оснащен принципиально новым комплексом авионики, использует стелс-технологии, работает на сверхзвуковых скоростях. Большая часть информации о его технических данных засекречена.

Истребитель Су-57 создается для замены в войсках Су-27. Ранее сообщалось, что самолет планируется запустить в серию уже в этом году.

Как писал iz.ru, накануне сообщалось, что в начале года состоится первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь".

 
06.01.2018
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Продукция
ПАК ФА
Су-27
Ту-160
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ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения

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