На индийской атомной подлодке произошла серьезная авария
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АПЛ "Арихант". Изображение пользователя Chanakyathegreat с сайта wikipedia.org.
Первая построенная в Индии атомная субмарина S 73 Arihant находится в серьезном и длительном ремонте после аварии в реакторном отсеке. ЧП на подлодке случилось предположительно в феврале 2017 года, однако известно о нем стало лишь сейчас.
Авария произошла во время стоянки Arihant на государственной верфи в Вишакхапатнаме, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники в ВМС Индии. Из-за отрытого по ошибке забортного отверстия в корме корабля был затоплен отсек главной энергетической установки. После чего субмарине потребовался длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.
Минобороны Индии не комментирует ситуацию с подлодкой. По данным издания, из-за аварии на борту S 73 была отменена торжественная церемония спуска на воду однотипной АПЛ Arighat с участием премьер-министра Индии. Arighat спустили на воду 19 ноября 2017 года без лишней огласки, на церемонии присутствовал министр обороны страны Нирмалы Ситхамаран.
S 73 Arihant - первый стратегический подводный ракетоносец, построенный в Индии по программе Advanced Technology Vessel (ATV) при техническом содействии России. Проектом предусмотрено строительство четырех АПЛ, вооруженных баллистическими ракетами подводного старта К-15 Sagarika, способными нести ядерные заряды. Дальность полета К-15 - 750 километров. Первые корабли серии вооружены четырьмя ракетами, на четвертой АПЛ планируется установка дополнительного ракетного отсека, благодаря ему число К-15 на борту возрастет до восьми.
- Arihant с самого начала имел серьезные технические проблемы. Значительная их часть связана с несоответствием уровня технологий индийской верфи требованиям, заложенным в российском проекте. Этот комплекс проблем так и не решен окончательно, - рассказал собеседник издания.
Антон Валагин
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08.01.2018
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