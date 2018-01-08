На индийской атомной подлодке произошла серьезная авария



АПЛ "Арихант". Изображение пользователя Chanakyathegreat с сайта wikipedia.org. АПЛ "Арихант". Изображение пользователя Chanakyathegreat с сайта wikipedia.org.

Первая построенная в Индии атомная субмарина S 73 Arihant находится в серьезном и длительном ремонте после аварии в реакторном отсеке. ЧП на подлодке случилось предположительно в феврале 2017 года, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Авария произошла во время стоянки Arihant на государственной верфи в Вишакхапатнаме, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники в ВМС Индии. Из-за отрытого по ошибке забортного отверстия в корме корабля был затоплен отсек главной энергетической установки. После чего субмарине потребовался длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.

Минобороны Индии не комментирует ситуацию с подлодкой. По данным издания, из-за аварии на борту S 73 была отменена торжественная церемония спуска на воду однотипной АПЛ Arighat с участием премьер-министра Индии. Arighat спустили на воду 19 ноября 2017 года без лишней огласки, на церемонии присутствовал министр обороны страны Нирмалы Ситхамаран.

S 73 Arihant - первый стратегический подводный ракетоносец, построенный в Индии по программе Advanced Technology Vessel (ATV) при техническом содействии России. Проектом предусмотрено строительство четырех АПЛ, вооруженных баллистическими ракетами подводного старта К-15 Sagarika, способными нести ядерные заряды. Дальность полета К-15 - 750 километров. Первые корабли серии вооружены четырьмя ракетами, на четвертой АПЛ планируется установка дополнительного ракетного отсека, благодаря ему число К-15 на борту возрастет до восьми.

- Arihant с самого начала имел серьезные технические проблемы. Значительная их часть связана с несоответствием уровня технологий индийской верфи требованиям, заложенным в российском проекте. Этот комплекс проблем так и не решен окончательно, - рассказал собеседник издания.

Антон Валагин