Минобороны представило видео боевой деятельности Северного флота
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий".
Источник: © EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL
Министерство обороны на своем официальном портале в YouTube разместило видео, посвященное боевой деятельности Северного флота в минувшем году.
В комментариях к видеоролику сообщается, что СФ полностью выполнил все поставленные задачи. В общей сложности это порядка 4700 зачетных мероприятий. Более половины из них проходили с практическим применением оружия.
Пресс-служба СФ отмечает, что в 2017 году было проведено 321 учение. Выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает показатели 2016 года.
При этом экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили 2 стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования.
Северный флот продемонстрировал высокие результаты в состязаниях профессионального мастерства военнослужащих ВМФ России "Кубок моря". По заключению конкурсной комиссии флот победил в 21 номинации из 38 и занял 1 место.
Как недавно отметил командующий СФ адмирал Николай Евменов, в нынешнем году приоритетным направлением боевой деятельности флота останется защита интересов России в арктическом регионе.
СФ планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.
Дмитрий Григорьев
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08.01.2018
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