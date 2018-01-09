Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим

09.01.2018 Российская газета 248 1
0
Понравилась новость?
 +3
Хмеймим
Хмеймим.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов

Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.

Как сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, нападение на базу российских ВСК с применением дронов было сорвано. При этом российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.

Напомним, в Сети была опубликована информация о попытке атаковать авиабазу Хмеймим. В частности, сообщалось о сработавшей на базе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Кроме того появилась версия о том, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что с помощью ЗРПК "Панцирь" удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.

Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.


Руслан Мельников
07.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Вертолеты России
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13529
№1
09.01.2018 06:57
Видео боевой работы комплексов ПВО и РЭБ нет? На некоторых же вроде штатно устанавливаются средства видеофиксации действий боевых расчетов. Ну и видео самих ночных стрельб должны быть достаточно зрелищными. Может хоть кто-то на смартфоны снимал или на фотоаппарат?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы