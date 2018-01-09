СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
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Хмеймим.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов
Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.
Как сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, нападение на базу российских ВСК с применением дронов было сорвано. При этом российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.
Напомним, в Сети была опубликована информация о попытке атаковать авиабазу Хмеймим. В частности, сообщалось о сработавшей на базе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Кроме того появилась версия о том, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что с помощью ЗРПК "Панцирь" удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.
Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.
Руслан Мельников
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07.01.2018
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Восход
13529
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№1
09.01.2018 06:57
Видео боевой работы комплексов ПВО и РЭБ нет? На некоторых же вроде штатно устанавливаются средства видеофиксации действий боевых расчетов. Ну и видео самих ночных стрельб должны быть достаточно зрелищными. Может хоть кто-то на смартфоны снимал или на фотоаппарат?
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