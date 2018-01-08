Военный эксперт рассказал о цели самолета США у берегов Крыма



Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.

Источник: rg.ru Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.Источник: rg.ru

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил многочасовой полет у побережья Крыма для изучения военной инфраструктуры полуострова. Такую версию высказал RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

- Цель очевидна - разведка, - считает эксперт. - То, что военная инфраструктура полуострова мощная, российское руководство не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развернута мощная межвидовая группировка с сухопутным, противовоздушным, противоракетным и авиационным компонентами. Крым укреплен и превращен в крепость.

Ранее ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и пролетел в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории. После этого самолет-разведчик сделал несколько петель в зоне к западу от Севастополя, пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

Напомним, в начале декабря 2017 года в Феодосии впервые в истории сформирован новый 171-му отдельный десантно-штурмовой батальон ВДВ. Командующий ВДВ Андрей Сердюков пообещал оснастить крымское подразделение современным вооружением.

Илья Изотов (Симферополь)