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Военный эксперт рассказал о цели самолета США у берегов Крыма

09.01.2018 Российская газета 144 0
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P-8A Poseidon
Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.
Источник: rg.ru

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил многочасовой полет у побережья Крыма для изучения военной инфраструктуры полуострова. Такую версию высказал RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

- Цель очевидна - разведка, - считает эксперт. - То, что военная инфраструктура полуострова мощная, российское руководство не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развернута мощная межвидовая группировка с сухопутным, противовоздушным, противоракетным и авиационным компонентами. Крым укреплен и превращен в крепость.

Ранее ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и пролетел в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории. После этого самолет-разведчик сделал несколько петель в зоне к западу от Севастополя, пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

Напомним, в начале декабря 2017 года в Феодосии впервые в истории сформирован новый 171-му отдельный десантно-штурмовой батальон ВДВ. Командующий ВДВ Андрей Сердюков пообещал оснастить крымское подразделение современным вооружением.


Илья Изотов (Симферополь)
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Персоны
Сердюков Анатолий

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