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Летающая "Дрель" остановит танки

09.01.2018 Российская газета 198 0
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Планирующая кассетная авиабомба "Дрель"
Планирующая кассетная авиабомба "Дрель".
Источник: Сергей Птичкин/РГ

Планирующая кассетная авиабомба "Дрель" будет принята на вооружение, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

- Государственные испытания планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов начались в 2016 году и проводятся по программе заказчика, Минобороны России. После успешного завершения тестов в 2018 году планируется принять изделие на вооружение, - приводит слова Лепина "Интерфакс".

Задание на разработку планирующей авиабомбы, для применения которой самолетам не приходилось бы входить в зону действия ПВО противника, военные выдали еще в 1985 году. Спустя 19 лет состоялись успешные испытания нового боеприпаса. Задержка была связана с ситуацией, сложившейся в российской "оборонке" в 90-е годы.

Несмотря на все проблемы, входящее в "Техмаш" НПО "Базальт" бомбу сделало. Мало того - конструкторы предложили сделать планирующими и корректируемыми любые бомбы, оснастив их крыльями и спутниковой навигацией наподобие того, как несколько лет назад обычные боеприпасы сделали высокоточными, установив в бомбардировщиках вычислительный модуль. Однако в середине "нулевых" руководство Минобороны не оценило красоту идеи - даже дошедшую до опытных образцов "Дрель" собирались закрыть. Тем не менее оружейники смогли завершить разработку оружия, не имеющего аналогов в мире.

Трехметровая бомба весом 540 килограммов может планировать без двигателя на расстояние до 30 километров, корректируя свой полет по сигналам ГЛОНАСС. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО и РЭБ - засечь летящую бомбу радаром и тем более сбить практически невозможно.

На противника "Дрель" обрушивает 15 самоприцеливающихся боевых элементов. Одна бомба заставит замолчать артиллерийскую батарею и остановит танковую колонну. Помимо бронетехники, главными целями новой бомбы являются наземные радары системы ПВО и зенитные ракетные комплексы.

[b]Тем временем

В 2017 году успешно прошли госприемку разработанные в НПО "Базальт" морской противодиверсионный гранатомет и боеприпасы для пушки Су-57. В 2018 году завершатся войсковые испытания автоматического гранатомета "Балкан". По основных характеристикам АГС-40 "Балкан" превосходит мировые аналоги. Тестирование новых снарядов для Ми-28 и Ка-52 закончится в ближайшее время.


Антон Валагин
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
АГС-40
Ка-52
МИ-28
ПАК ФА
Компании
Базальт НПП
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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ГЛОНАСС

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