Первая атомная подводная лодка индийской постройки Arihant потерпела аварию

Как сообщила 8 января 2018 года индийская газета "The Hindu" в материале Dinakar Peri, Josy Joseph "INS Arihant left crippled after ‘accident’ 10 months ago", первая атомная подводная лодка индийской постройки S 73 Arihant находится в серьезном и длительном ремонте после крупной аварии, произошедшей на лодке "более десяти месяцев назад" [то есть в феврале 2017 года] и до настоящего времени скрывавшейся. Arihant с тех пор не выходила в море и, согласно источникам в индийском флоте, будет ремонтироваться еще "месяцы".

Один из немногих доступных в открытых источниках качественных снимков головной индийской атомной подводной лодки национальной постройки S 73 Arihant. Снимок сделан летом 2014 года в Вишакхапатнаме еще до выхода Arihant на заводские ходовые испытания (с) NDTV

Cогласно информации газеты, основывающейся на сообщениях источников в ВМС Индии, авария произошла при стоянке Arihant в Вишакхапатнаме [видимо, на специальной государственной верфи Ship Вuilding Centre (SBC), где лодка была построена и базируется на период испытаний - bmpd]. Отсек энергетической установки лодки [турбинный ?] был затоплен в результате открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля. Сообщается, что лодке потребуется длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.

Министерство обороны Индии отказалось от каких-либо комментариев по сделанному "The Hindu" запросу об аварии. По мнению газеты, именно авария на Arihant привела к отмене планировавшейся торжественной церемонии спуска на воду в присутствии премьер-министра Индии второй строящейся на SBC однотипной атомной подводной лодки Arighat. В результате спуск Arighat на воду был произведен 19 ноября 2017 года без огласки и в присутствии лишь министра обороны Индии Нирмалы Ситхамаран.

Газета приводит информацию индийских военно-морских источников, что Arihant "с самого начала" имел серьезные технические проблемы. В частности, значительный комплекс проблем связан с несоответствием уровня строительных работ на индийском предприятии российскому проекту [то есть, видимо, индийская промышленность не смогла реализовать требования российских проектантов. - bmpd], и он "не нашел удовлетворительного разрешения".

Комментарий bmpd. Национальная программа разработки и строительства индийских атомных подводных лодок Advanced Technology Vessel (ATV) имеет длительную и мучительную историю. Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии. Проектирование лодки по программе осуществлялось при головной роли индийской государственной Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) с участием ВМС Индии и индийского департамента ядерной энергетики (Department of Atomic Energy - DAE) c Тромбейским атомным исследовательским центром имени Бхабха в Мумбаи (Bhabha Atomic Research Centre - BARC). В качестве крупнейших подрядчиков привлечены индийские частные промышленные группы Larsen & Toubro (L&T, поставщик корпусной стали), Walchandnagar Industries (поставщик реакторной части и главного турбозубчатого агрегата) и Tata Power (создатель систем управления энергетической установкой и лодкой). Строительство кораблей по данной программе осуществляется на специально созданном для этого в Вишакхапатнаме судостроительном предприятии SBC. Наземный прототип 83-мегаватнного лодочного ядерного реактора S1 индийской разработки на высокообогащенном (40 %) урановом топливе был построен DAE в Калпаккаме и введен в действие в сентябре 2006 года.

Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant (условное обозначение S2) была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года, и лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года лодка Arihant была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжала оставаться в стадии проведения испытаний. Иностранные и индийские источники действительно молчат о каких-либо выходах Arihant в море в 2017 году, и о лодке не было никаких известий уже почти год.

Вторая однотипная лодка Arighat (условное обозначение S3) была фактически начата строительством на SDC в 2009 году и официально заложена на SBC в июле 2011 года, спуск Arighat на воду был произведен в условиях секретности 19 ноября 2017 года.

Общая стоимость разработки и строительства четырех атомных подводных лодок по программе ATV оценивается официальными индийскими источниками в 90 тысяч кроров рупий (около 14 млрд долл по нынешнему курсу), что,однако, выглядит явно заниженной суммой. Индийские источники оценивают объем индийских поставок при строительстве лодок программы ATV в 60 %, что подразумевает, что остальные 40 % составляют поставки из России.

Сообщается, что в настоящее время в начальной стадии строительства на SBC находятся две следующие атомные подводные лодки под условными обозначениями S4 и S4? Согласно индийским источникам, лодка S4? относится к модифицированному проекту, утвержденному в 2012 году, и будет иметь водоизмещение примерно на 1000 тонн больше и длину на 10 метров больше, чем Arihant, Arighat и S4 (надводное водоизмещение которых оценивается в 6000 тонн, а длина составляет 111,6 метров).

Лодки, строящиеся по программе ATV, являются атомными подводными ракетоносцами. Arihant и две следующие лодки в качестве главного вооружения должны штатно нести по четыре (ранее ошибочно утверждалось о 12) разработанных в Индии под руководством DRDO баллистические ракеты подводного старта К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700-750 км и оснащенные ядерным зарядом. Лодка S4? получит дополнительный 10-метровый ракетный отсек с еще четырьмя ракетами К-15, что увеличит их количество на лодке до восьми. Первый практический запуск ракеты К-15 с лодки Arihant был осуществлен 31 марта 2016 года.

В 2006 году правительство Индии утвердило план разработки индийской атомной ракетной подводной лодки следующего поколения под условным обозначением S5. Сообщается, что фактически полномасштабные работы по данной программе были начаты в 2015 году с планами начала строительства головного корабля на SBC в 2021 году и постройки минимум трех единиц в серии. Для их строительства предполагается масштабная реконструкция SBC. Cогласно ряду сообщений, лодки S5 должны иметь надводное водоизмещение около 13500 тонн, ядерную реакторную установку мощностью 150-190 МВт, разрабатываемую сейчас в BARC, и быть оснащены 12 баллистическими ракетами большой дальности.

Для оснащения этих лодок под руководством DRDO уже достаточно длительное время ведется создание перспективной индийской лодочной баллистической ракеты К-4 с дальностью стрельбы до 3000-3500 км, доведенной до стадии испытаний (четвертое испытание было намечено на декабрь 2017 года, Видимо, пока но не состоялось). На более отдаленную перспективу разрабатывается лодочная баллистическая ракета К-5 с дальностью стрельбы до 5000 км. Наконец, в феврале 2017 года было санкционировано начало разработки DRDO трехступенчатой межконтинентальной баллистической лодочной твердотопливной ракеты К-6 с дальностью стрельбы минимум 6000 км, которая предполагается к оснащению несколькими (до шести) разделяющимися головными частями типа MIRV.

Параллельно в феврале 2015 года правительство Индии одобрило программу создания и строительства шести перспективных атомных многоцелевых подводных лодок, стоимость которой предварительно оценена в 60 тысяч кроров рупий (около 9,5 млрд долл). Их надводное водоизмещение оценивается в 6000 тонн. Для проектирования атомных подводных лодок новых типов создано специальное конструкторское бюро в Гургаоне.