Российские военные получат самоприцеливающуюся "Дрель"
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Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: ТАСС/Владимир Смирнов
Российские военные в 2018 году получат на вооружение новейшую планирующую авиабомбу "Дрель" калибром 500 килограммов. Об этом рассказал "Интерфаксу" Владимир Лепин, генеральный директор концерна-разработчика "Техмаш" (входит в "Ростех").
"Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами", — сказал он.
По его словам, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.
Одна авиабомба "Дрель" способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. Самолет, который ее доставит, может не заходить в зону противовоздушной обороны противника, поскольку боеприпас может планировать на десятки километров, несмотря на отсутствие двигателя.
При отходе от носителя дальность поражения цели "Дрели" составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии "Техмаша" — "Базальт". При этом ее практически невозможно распознать на радарах.
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08.01.2018
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