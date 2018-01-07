Абэ: оснащение японских истребителей крылатыми ракетами необходимо для защиты населения



Синдзо Абэ.

Источник: © Kent Nishimura/Getty Images Синдзо Абэ.Источник: © Kent Nishimura/Getty Images

Премьер-министр Японии подчеркнул, что нужно наращивать оборонный потенциал

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Решение оснастить истребители воздушных Сил самообороны Японии крылатыми ракетами обусловлено защитой японского населения. Об этом 7 января в эфире общественного телевидения NHK заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для защиты населения нам необходимо наращивать оборонные потенциал. И мы добьемся понимания у нашего народа [по этому вопросу]", - подчеркнул глава японского правительства.

В декабре 2017 года министерство обороны Японии объявило о намерении оснастить истребители национальных воздушных Сил самообороны крылатыми ракетами класса "воздух - земля" большой дальности. Необходимые для этого средства будут заложены в бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года). Глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра тогда подчеркнул, что приобретение ракет не будет означать изменений в политике Японии, которая не позволяет вооруженным силам страны обладать наступательным вооружением.

Сейчас Япония не имеет вооружения, при помощи которого можно нанести удар по наземной базе на территории другого государства. Японская конституция ограничивает возможности Сил самообороны страны, запрещая им обладать наступательным вооружением. Однако правительство Японии во главе с Синдзо Абэ неоднократно озвучивало позицию, согласно которой нанесение превентивного удара по вражеской базе, несущей прямую угрозу безопасности Японии, может быть расценено в качестве самообороны.