Чужие победы



Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.

Источник: © Matt Hartman via AP Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.Источник: © Matt Hartman via AP

США и Китай в 2018 году помянут "Роскосмос"

Наступивший год обещает стать богатым на космические события. В этот период наверняка будет запущена мощнейшая ракета планеты, а к МКС впервые отправятся новейшие американские пилотируемые корабли. Сразу несколько миссий посвящены дальнему космосу. Впечатляют также планы "Роскосмоса". "Лента.ру" рассказывает об основных событиях, которые стоит ожидать в текущем году.

Дальние миссии

В 2018-м запланированы как минимум две лунные миссии. Первая (в марте) — индийская Chandrayaan-2, включающая в себя орбитальный аппарат, спускаемый модуль и ровер. В июне планируется запуск китайской программы Chang'e 4, в ноябре или декабре от одноименного орбитального модуля отсоединятся спускаемый аппарат и ровер.

В конце этого года не исключен старт миссии Chang'e 5, в рамках которой Китай планирует доставить на Землю образцы лунного грунта. Из-за проблем с тяжелой ракетой Long March 5 (она в ходе своего второго пуска не вывела на расчетную орбиту спутник Shijian-18) программа может быть перенесена на 2019-й.

Также до конца марта к Луне могут отправиться финалисты Google Lunar X Prize. Условия конкурса предполагают спуск на поверхность спутника Земли ровера, который бы совершил короткую поездку и передал на планету небольшое видео своего путешествия. Навскидку сложно поверить в успех таких миссий, но исключения тоже случаются.

В мае НАСА отправит к Марсу миссию InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) с целью подробно изучить геологическое строение Красной планеты. Спускаемый аппарат с буром окажется на поверхности небесного тела в ноябре.

Космический аппарат PSP (Parker Solar Probe), который должен пролететь в пределах солнечной короны, НАСА планирует запустить в июле или августе.

На октябрь намечен запуск BepiColombo, совместной миссии Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Перелетный модуль после нескольких пролетов мимо Земли, Венеры и Меркурия к 2025 году окончательно доставит к ближайшей к Солнцу планете системы пару орбитальных аппаратов.

Аппараты миссии BepiColombo у Меркурия (в представлении художника). Источник: ESA / ATG

В 2018 году достигнут своих целей две похожие друг на друга миссии. В июне японский аппарат Hayabusa-2 должен подлететь к астероиду Рюгу, а в декабре — взять пробы грунта для последующей отправки на Землю. Миссия НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) в августе достигнет астероида Бенну, на минимальное расстояние от него (около пяти километров) станция должна выйти в октябре, после чего начнется отбор участка для взятия проб с целью их последующей отправки на Землю. Считается, что в перспективе на астероидах можно добывать полезные ископаемые.

Большинство космических миссий продолжат свою работу в текущем году. Например, станция New Horizons, находящаяся в поясе Койпера, в июне выйдет из режима гибернации, а в августе начнет корректировку на объект 2014 MU69, которого достигнет в конце 2018-го или начале 2019 года.

Возможно, только одна станция, юпитерианская Juno (Jupiter Polar Orbiter), погибнет в 2018 году. Бюджет миссии утвержден до середины лета, после чего программу могут продлить еще на полгода. Электроника станции, находясь в жестких радиационных условиях на орбите Юпитера, быстро деградирует, в какой-то момент миссия станет бесполезной, и станцию утопят в атмосфере газового гиганта.

Отдельно стоит отметить, что не раньше марта ожидается запуск орбитальной обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенной для поиска экзопланет.

Мощные ракеты

На январь запланирован первый пуск сверхтяжелой (грузоподъемностью более 50 тонн) ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Самая мощная ракета планеты уже установлена на площадке LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида), с которой 9 ноября 1967 года была впервые запущена сверхтяжелая ракета Saturn 5 с кораблем Apollo.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза.

"Максимальная тяга при подъеме составляет 5,1 миллиона фунтов, или 2300 метрических тонн. Первая миссия будет работать на уровне 92 процентов", — отмечал гендиректор SpaceX Илон Маск.

Компания рассчитывает сохранить первую ступень Falcon Heavy, два боковых ускорителя ракеты планируется посадить на наземную платформу, а центральный блок — на морскую.

На Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки к Марсу глава SpaceX планирует отправить личную машину Tesla Roadster. Бизнесмен скептически относится к тому, что первый старт сверхтяжелого носителя станет удачным, что связано с возможными трудностями синхронизации работы 27 двигателей.

Ранее пуск Falcon Heavy планировалось провести еще до завершения 2017 года. Если январский старт станет удачным, то в 2018-м SpaceX может на сверхтяжелом носителе рискнуть, но не ранее апреля, вывести в космос первую коммерческую нагрузку — арабский телекоммуникационный спутник Arabsat-6A и группу малых космических аппаратов, а позднее, что совсем маловероятно, — лунную версию пилотируемого корабля Dragon 2.

Также в конце первого квартала 2018 года SpaceX запустит Falcon 9 Block 5 — окончательную версию Falcon 9, тяга двигателей которой будет, по сравнению с тягой агрегатов Block 4, увеличена на 8 процентов. Первая ступень окончательной версии носителя предполагает 10 и более запусков.

Люди на орбите

В 2018 году должны состояться испытательные полеты пилотируемых кораблей Dragon 2 (создается SpaceX) и Starliner (создается Boeing), которые в перспективе уничтожат монополию "Роскосмоса" на доставку людей к МКС.

Первый полет Dragon 2 без астронавтов на борту к МКС запланирован на апрель, с астронавтами — в августе. Без людей Starliner отправится на околоземную орбиту в августе, с экипажем — в ноябре. Хотя ранее испытания американских пилотируемых кораблей неоднократно переносились, можно не сомневаться, что в этом году Dragon 2 и Starliner, по крайней мере без экипажа, все же долетят до МКС.

В процессе сборки корабля Starliner. Источник: boeing.com

В 2018-м к МКС отправится пять экспедиций, всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять "Роскосмос", 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований.

Также в этом году Китай планирует вывести на орбиту первый модуль своей национальной космической станции. Строительство космической лаборатории, которая будет состоять как минимум из трех блоков, должно завершиться к 2022-му.

Резиновая наука

На 2018 год "Роскосмос" запланировал реализацию проектов, которые откладывались несколько лет подряд. Речь идет о запусках обсерватории "Спектр-РГ" и модуля "Наука", а также втором старте тяжелой "Ангары".

Орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ" планировалось запустить еще в 2014-м. Теперь ожидаемый срок старта миссии — октябрь 2018 года, средство выведения — ракета "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-3. Данная обсерватория считается международным проектом, управляемым главным образом российской и немецкой сторонами. В качестве основных инструментов "Спектр-РГ" выступают немецкий рентгеновский телескоп eROSITA и российский гамма-телескоп ART-XC.

"Науку", которая должна стать частью российского сегмента МКС, планируется запустить на ракете "Протон-М" до 20 декабря. Блок, строящийся с 1995 года Центром Хруничева, предполагалось вывести еще в 2007-м. Фактически модуль является дублером "Зари", первого функционально-грузового блока МКС, построенного тем же Центром Хруничева на средства НАСА.

Пристыкованный к МКС блок «Наука» (компьютерная модель). Источник: Wikipedia

На "Науку" в "Роскосмосе" возлагают большие надежды. Если в 2024 году закроется программа МКС, модуль должен стать основой национальной российской станции. Проблема в том, что в системах "Науки" находятся неисправности, устранить их простой заменой элементов, которые современная российская промышленность уже не выпускает, невозможно.

Например, в 2017 году стало известно, что в топливных баках "Науки" обнаружено загрязнение (металлический порошок). В Центре Хруничева приняли решение пересобрать элементы модуля. Примечательно, что аналогичное загрязнение находили еще в 2013-м. Анонимные источники в отрасли полагают, что запускать "Науку" вообще не нужно, поскольку все ее резиновые элементы устарели и не отвечают требованиям безопасности.

Многочисленные обещания "Роскосмоса" вывести, казалось бы, готовый модуль на орбиту выливаются в принципиальную потребность госкорпорации сохранить собственную репутацию, которая соперничает со страхом потери устаревающего блока, из-за чего пуск всячески оттягивается. Известно, что предстартовая подготовка "Науки" на Байконуре займет не менее семи месяцев, в связи с чем модуль должен быть доставлен на космодром не позднее апреля. В противном случае "Науку" в 2018 году не запустят.

Наконец, на самый конец 2018-го намечен второй пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5". Ранее носители данного семейства, разрабатываемого с 1995 года, испытывались всего два раза: в июле 2014-го запускалась легкая "Ангара-1.2ПП", а в декабре того же года — тяжелая "Ангара-А5". Как и в 2014-м, пуск "Ангары" произойдет с Плесецка, а не Восточного, где в начале 2018 года начнется возведение стартового стола для "Ангары" — очередного потенциального долгостроя.

Просто бизнес

В наступившем году сразу две американские компании запланировали запуск туристических суборбитальных кораблей. В конце года Blue Origin Джеффа Безоса планирует отправить на New Shepard 4, окончательной версии многоразовой суборбитальной системы, капсулу с экипажем. В то же время почти завершена разработка многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo, в связи с чем глава компании Virgin Galactic Ричард Бренсон не исключает, что полеты с экипажем состоятся уже в наступившем году.

Кроме того, в 2018-м продолжится тестирование различных систем запуска малых космических аппаратов, в частности наземных ракет легкого класса Electron американо-новозеландской компании Rocket Lab и Kuaizhou-1 китайской CASIC (China Aerospace Science and Technology Corporation), а также орбитальной ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit того же Бренсона (запускается с самолета Boeing 747-400). В наступившем году может впервые полететь самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска орбитальных ракет, который разрабатывается при поддержке сооснователя Microsoft Пола Аллена.

Такие ракеты особенно выгодны для запуска небольших аппаратов, в частности спутников мобильной связи OneWeb. Хотя первые пуски компании, согласно контракту, заключенному еще в 2015 году между Arianespace и OneWeb, проведут российские ракеты "Союз" (европейская Arianespace выступает оператором пусковых услуг на космодроме Куру), в дальнейшем в выведении аппаратов OneWeb планирует поучаствовать Virgin Orbit. В этом случае почтенной ракете "Союз" придется конкурировать с LauncherOne и подобными носителями — новейшими средствами выведения, аналогов которых пока нет и не предвидится в России.

Андрей Борисов