Алюминиевый десант. Какая боевая техника не боится "прыгать" с парашютом



Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Семитонная боевая машина десанта БМД-1 грузно отрывается от рампы транспортного самолета Ан-12, заваливается на нос и камнем падает с 800-метровой высоты. Но проходит две секунды - и неконтролируемое падение превращается в десантирование. Первыми срабатывают тормозные парашюты. Следом за ними раскрывается "соцветие" из пяти основных "куполов" площадью 760 квадратных метров каждый. БМД-1 раскачивается в подвесной системе как маятник, но амплитуда постепенно снижается. Машина с громким хлопком врезается амортизирующей платформой системы "Кентавр" в тульскую землю. Холостой выстрел из башенной 73-миллиметровой пушки "Гром" сигнализирует о завершении уникального эксперимента.

Пятьдесят лет назад, 5 января 1973 года, советские военные впервые успешно десантировали БМД-1 вместе с экипажем - подполковником Леонидом Зуевым и старшим лейтенантом Александром Маргеловым, сыном генерала армии Василия Маргелова, легендарного основателя ВДВ. Ни до, ни после ни одна другая страна в мире не смогла повторить подобное, хотя авиадесантируемая техника есть не только у российской "крылатой пехоты". РИА Новости публикует подборку современных боевых машин, которые в буквальном смысле слова можно сбрасывать противнику на голову.

Россия

На сегодня Воздушно-десантные войска России по праву считаются самыми мощными и многочисленными в мире. Такого "ассортимента" авиадесантируемой техники больше нет ни у одного государства. "Рабочими лошадками" ВДВ заслуженно считаются боевые машины десанта. Самые современные из них - БМД-4М - продолжают поступать в войска на замену устаревающим БМД-1 и БМД-2. Эти 13-тонные машины максимально унифицированы с пехотными БМП-3 и могут похвастаться солидным арсеналом.

Танк БМД-4М. Источник: Николай Донюшкин

Каждый "крылатый танк" вооружен 100-миллиметровым орудием, 30-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Аркан". Экипаж "четверки" состоит из трех человек, в десантном отсеке могут разместиться еще шестеро. В состав боевого модуля входит автоматическая система управления огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях. Это позволяет вести прицельный огонь на ходу. На машине установлены тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.

Прикрывать наступающие БМД на поле боя будет крупнокалиберный "козырь" десантуры - 18-тонные самоходные пушки "Спрут-СД". Их 125-миллиметровые орудия 2А75, аналогичные пушкам танков Т-72 и Т-90, могут прямой наводкой поражать даже самую тяжелую бронетехнику. Артиллерийскую поддержку десанту окажут самоходные гаубицы "Нона-С", вооруженные 120-миллиметровыми пушками с дальностью стрельбы до 13 километров. А подкрепление голубым беретам доставят новейшие бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". Как и БМД, эта машина сварена из листов алюминиевой брони, может плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров.

Все эти машины, а также бронетехника, созданная на их основе, могут десантироваться с высот от 400 до 1500 метров, как с экипажем, так и без. Выброска "брони" осуществляется с самолетов Ан-12, Ан-22 и Ил-76 на скорости около 300-350 километров в час. После приземления экипажи приводят свои машины в полную боевую готовность за считаные минуты - для этого достаточно лишь отшвартовать бронетехнику от парашютно-десантной системы.

США

Американские десантники на сегодняшний день умеют сбрасывать с парашютом только легкие бронеавтомобили вроде 2,6-тонных Humvee, 960-килограммовых LSV и 6,4-тонных L-ATV, а также 105-миллиметровые буксируемые гаубицы M119 британского производства. Техника обычно намертво крепится на специальных платформах-паллетах с парашютной системой, которые буквально "выкатываются" с рамп самолетов C-17 и C-130 в воздух (для этого на полу грузовых отсеков есть специальные "колесики"). Тяжеловооруженной "брони", пригодной к десантированию, в США нет с 1997 года, когда из эксплуатации были выведены легкие танки M551 Sheridan.

Легкий авиадесантный танк M551 Sheridan. Источник: public domain

Эти 15-тонные боевые машины производились с 1966 по 1970 год. В них был воплощен ряд новейших для того времени конструкторских решений: корпус из алюминиевой брони, широкое применение пластмасс, 152-миллиметровая пушка-пусковая установка, способная вести огонь управляемой ракетой "Шилейла", и ряд других. "Шериданы" воевали во Вьетнаме, где зарекомендовали себя с хорошей стороны - малый вес позволял транспортировать их с помощью вертолетов, а мощное орудие хорошо справлялось с укрепленными огневыми точками северовьетнамских партизан. Впрочем, по своему прямому назначению - в качестве машины, десантируемой парашютным способом, - этот танк американской армии так и не пригодился.

Бронемашина M1128 Mobile Gun System. Источник: public domain

В качестве потенциальной замены "Шеридану" командование сухопутных войск США рассматривало боевую машину Stryker Mobile Gun System (MGS) от концерна General Dynamics Land Systems (GDLS). Этот колесный танк, вооруженный 105-миллиметровым орудием, весит около 18 тонн и может быть модифицирован для десантирования. Впрочем, американским ответом БМД-4 он вряд ли станет. В 2016 году GDLS представил прототип-демонстратор легкого танка Griffin, на основе которого в настоящее время создается новая авиадесантируемая платформа.

Германия

Сегодня в составе сухопутных войск Германии имеется лишь одно соединение "крылатой пехоты" - 1-я воздушно-десантная бригада. Тем не менее именно немцы разработали и приняли на вооружение самую легкую авиадесантируемую гусеничную машину в мире - 2,7-тонную танкетку Wiesel ("Ласка"). Этот "малыш" по своим габаритам уступает обычной маршрутной "Газели", однако может разгоняться по шоссе до внушающих уважение 80 километров в час.

Легкая авиадесантируемая боевая машина Wiesel 1 MK вооруженных сил Германии. Источник: AFP 2017 / Patrik Stollarz

Основное вооружение "Ласки" - 20-миллиметровая нарезная автоматическая пушка (или ракетный комплекс TOW-2 в противотанковой модификации). Есть и менее распространенные версии танкетки - самоходный миномет, машина наблюдения, санитарный транспортер, зенитно-ракетный комплекс и ряд других. Остается только подивиться находчивости немецких конструкторов, умудрившихся добиться на столь крохотной платформе такого разнообразия вариантов.

Корпус Wiesel - сварной, из стальной брони, защищает экипаж от огня стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра и осколков на дистанции свыше 30 метров. Эти машины можно сбрасывать на поле боя как парашютным способом с самолетов, так и выгружать с посадкой из вертолетов. Тяжелые транспортные CH-53 и CH-47 могут брать на борт по две таких машины.

Китай

Воздушно-десантный корпус Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеет на вооружении несколько боевых машин, пригодных для выброски с парашютом. Но в открытых источниках есть данные только об одной БМД - восьмитонной ZBD-03, принятой на вооружение в 2003 году. Корпус машины сделан из бронелистов, причем лобовые имеют высокие углы наклона. Защита противопульная и противоосколочная. ZBD-03 управляется экипажем из трех человек и может перевозить до пяти десантников в полном боевом снаряжении. Вооружение бронемашины представлено 25-миллиметровым орудием, являющимся копией американской пушки Bushmaster, спаренного пулемета калибра 7,62, а также противотанковым ракетным комплексом HJ-73C с боезапасом в три ракеты.

Боевая гусеничная плавающая машина ZBD-03. Источник: AP Photo / Ng Han Guan

ZBD-03 транспортируются и десантируются с тяжелых грузовых самолетов Ил-76МД (их у Китая около 20). Каждый борт способен доставить в указанное место до трех десантных машин с экипажами. Китайская парашютная система "K/STW-17" обеспечена тормозной системой порохового типа, позволяющей серьезно "гасить" удар о землю при посадке. По данным ряда СМИ, в настоящее время НОАК испытывают новую модификацию этой машины, оснащенную 100-150-миллиметровым орудием. Вероятно, здесь Китай взял пример с России, активно внедряющей в войска противотанковые самоходки "Спрут-СД".