Вооруженные силы Украины рассматривают возможность приобретения индийских грузовых автомобилей Tata

Как сообщает украинский ресурс Autocentre.ua , украинский Бориспольский автозавод, входящий в концерн "Эталон" осваивает новый сегмент рынка - полноприводных грузовиков. Сегодня в украинской армии насчитывается не одна тысяча устаревших ГАЗ-66, которые нуждаются в замене. Бориспольский автозавод, который имеет многолетний опыт в сборке индийских грузовиков Tata LPT 713 в 2017 году поставил на Украину первую машину с колесной формулой 4х4. Это модель LPTA 713 TC.

Индийский 2,5-тонный грузовой автомобиль Tata LPTA 713 TC с колесной формулой 4х4 на испытаниях в вооруженных силах Украины (с) www.autocentre.ua

Редакция журнала "Коммерческие автомобили" получили эксклюзивные фотографии Tata LPTA 713 TC на военном полигоне в Украине. Как видно, машина буксирует зенитную установку ЗУ-23. В отличие от индийского донора, автомобиль получил немного другой бортовой кузов - без вырезов под задние колеса и иной тент. Руль расположен уже слева, а люк в крыше - справа.

О новой машине БАЗ для украинской армии рассказал Сергей Желевский, председатель правления ПАО "Бориспольский автозавод" на итоговой пресс-конференции корпорации "Эталон", которая прошла в Киеве 26 декабря.

Отметим, что Tata LPTA 713 TC имеет полную массу 5,15 и грузоподъемность 2,5 т. То есть на 500 кг везет больше, чем ГАЗ-66. Длина модели - 5,75 м, ширина - 2,16 м и высота - 2,85 м. Автомобиль комплектуется 6-цилиндровым турбодизелем Tata мощностью 125 л.с. экологического стандарта Евро 2. Максимальная скорость достигает 82 км/ч. На одном баке автомобиль способен проехать до 800 км. Tata LPTA 713 TC При этом Tata 4х4 может преодолевать подъемы крутизной до 70% и косогоры с уклоном до 30%, брать стенку в 0,5 м и не бояться брода глубиной 0,65 м и рва шириной 0,6 м.

Комментарий bmpd. ЗАО "Бориспольский автозавод" (БАЗ), выступающее головным предприятием корпорации "Эталон", владельцем которой является украинский олигарх Владимир Бутко, расположено в поселке Пролиски Бориспольского района Киевской области. БАЗ был создан в 2002 году на основе ранее существовавшего предприятия "УкрВолгаТехсервис", собиравшего легковые и грузовые автомобили ГАЗ. С 2002 года БАЗ осуществляет малосерийную отверточную сборку для украинского рынка различных грузовых автомобилей индийской группы Tata, а также ведет производство автобусов на базе шасси Tata (c 2010 года - также на индийских шасси Ashok Leyland и китайских шасси FAW). Хотя БАЗ одно время именовался крупнейшим украинским производителем автобусов, однако фактически сборка автобусов и грузовых машин на заводе велась очень нестабильно, с 2008 года неоднократно останавливалась, а само предприятие было хронически убыточным. В 2015-2017 годах завод практически простаивал.

Что касается военных грузовых автомобилей индийской компании Tata Motors, входящей в группу Tata, то эти машины традиционно находят определенный спрос в небогатых развивающихся странах. В период после 2000 года Tata Motors поставляет на экспорт в среднем примерно 400-500 военных автомобилей в год. В частности, джипы Tata Sumo (4х4) поставлялись вооруженным силам и силовым структурам Аргентины, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки и Испании (последней для миротворческого контигента), однотонные легкие грузовики Tata SFC 407 (4x4) - Бангладеш, Непала, Нигерии, Шри-Ланки и ЮАР, интересующие сейчас украинскую армию 2,5-тонные грузовики Tata LPTA 713 TC (4×4) - Афганистана, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки и ряда африканских стран, 4-тонные грузовики Tata SA 1212 TC (4×4) - Бутана, Замбии, Кувейта, Саудовской Аравии и Шри-Ланки. Закупки военных автомобилей Tata осуществлялись и для сил ООН.

Индийский 2,5-тонный грузовой автомобиль Tata LPTA 713 TC с колесной формулой 4х4 на испытаниях в вооруженных силах Украины (с) www.autocentre.ua

Tata LPTA 713 TC (4х4), сфотографированный на улицах Мумбаи (Бомбея) в январе 2011 года (с) www.autocentre.ua