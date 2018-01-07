Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100

09.01.2018 bmpd.livejournal.com 183 0
0
Понравилась новость?
 +2

Как пишет Antony Angrand в статье "2017, une bonne année pour le Superjet", опубликованной журналом "Air&Cosmos", 2017 год стал неплохим годом для компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и самолета Superjet 100, так как он был выпущен не менее чем в 34 экземплярах. Это самый большой объем выпуска самолетов этого типа на сегодняшний день.

Первый испытательный полет самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006) с установленными саблевидными законцовками крыла. Жуковский, 21.12.2017 (с) SuperJet International

На протяжении 10 лет было выпущено 150 самолетов SSJ100, причем 30 последних машин были поставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Ямал", "Газпромавиа", а также российским государственным структурам.

В ближайшие годы компания ГСС планирует поставлять на рынок от 35 до 40 самолетов ежегодно.
07.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы