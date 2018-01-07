2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100

Как пишет Antony Angrand в статье "2017, une bonne année pour le Superjet", опубликованной журналом "Air&Cosmos", 2017 год стал неплохим годом для компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и самолета Superjet 100, так как он был выпущен не менее чем в 34 экземплярах. Это самый большой объем выпуска самолетов этого типа на сегодняшний день.

Первый испытательный полет самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006) с установленными саблевидными законцовками крыла. Жуковский, 21.12.2017 (с) SuperJet International

На протяжении 10 лет было выпущено 150 самолетов SSJ100, причем 30 последних машин были поставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Ямал", "Газпромавиа", а также российским государственным структурам.

В ближайшие годы компания ГСС планирует поставлять на рынок от 35 до 40 самолетов ежегодно.