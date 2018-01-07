2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
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Как пишет Antony Angrand в статье "2017, une bonne année pour le Superjet", опубликованной журналом "Air&Cosmos", 2017 год стал неплохим годом для компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и самолета Superjet 100, так как он был выпущен не менее чем в 34 экземплярах. Это самый большой объем выпуска самолетов этого типа на сегодняшний день.
Первый испытательный полет самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006) с установленными саблевидными законцовками крыла. Жуковский, 21.12.2017 (с) SuperJet International
На протяжении 10 лет было выпущено 150 самолетов SSJ100, причем 30 последних машин были поставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Ямал", "Газпромавиа", а также российским государственным структурам.
В ближайшие годы компания ГСС планирует поставлять на рынок от 35 до 40 самолетов ежегодно.
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07.01.2018
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