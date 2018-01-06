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В Минобороны рассказали о росте боевого потенциала ВДВ

09.01.2018 РИА Новости 142 0
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Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017
Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Замена устаревшей военной техники современными на унифицированных платформах сократило разномарочность используемой в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России образцов и значительно повысило их боевой потенциал, заявил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.

По словам полковника, одно из приоритетных направлений развития эффективности применения ВДВ связано с материально-техническим обеспечением; в основном это происходит за счет поставок серийно выпускаемых и модернизации уже имеющихся на вооружении образцов.

"Существующие на сегодняшний день серийно выпускаемые и перспективные образцы боевых машин и бронетранспортеров зарубежных стран имеют показатели по огневой мощи, маневренности и защищенности экипажа на уровне БМД-2", - отметил он.

На эксплуатируемых в ВДВ боевых машинах десанта БМД-2 возможности по обнаружению цели в дневное время равны трем тысячам метров, ночью - до полутора тысяч метров. На новой БМД-4М они увеличились более чем в два раза.

Начиная с 2014 года, в рамках государственного оборонного заказа в ВДВ поступают боевые машины десанта БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ. Первая их публичная демонстрация состоялась на Красной площади в Москве 9 мая 2015 года.
06.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
Гособоронзаказ

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