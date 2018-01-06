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ВКС получили более 70 новейших радиолокационных станций в 2017 году

09.01.2018 РИА Новости 167 0
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Небо-М
Военнослужащие у мобильного трехкоординатного многодиапазонного РЛК средних и больших высот межвидового применения Небо-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России получили на оснащение в 2017 году более 70 новейших радиолокационных станций (РЛС), сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Все современные российские РЛС отличаются высокой помехоустойчивостью, способностью вести радиолокационную разведку на любых позициях и повышенными возможностями по обнаружению целей различного класса.

"В подразделения радиотехнических войск ВКС поступило более 70 новейших РЛС в 2017 году. Среди них радиолокационные комплексы средних и больших высот "Небо-М", РЛС средних и больших высот "Противник", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка-2", РЛС малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", "Каста-2-2", "Гамма-С1", а также современные комплексы средств автоматизации "Фундамент" и другие средства", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что новые образцы вооружения радиотехнических войск в отличие от средств радиолокации предыдущих поколений созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.

Радиолокационные станции (комплексы) предназначены для обнаружения воздушных объектов, а также определения их государственной принадлежности, дальности, скорости, высоты. Комплексы средств автоматизации предназначены для приема информации о воздушной обстановке, ее обработки и выдачи назначенным потребителям.
06.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Каста-2
Небо РЛК

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