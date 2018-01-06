Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ в 2018 году будет готовить офицеров по 26 специальностям

09.01.2018 РИА Новости 112 0
0
Понравилась новость?
 +1
Церемония подъема Военно-Морского Флага на ледоколе Илья Муромец
Церемония подъема Военно-Морского Флага на ледоколе Илья Муромец в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник: ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Военный учебно-научный центр Военно-морского флота (ВМФ) России в 2018 году будет готовить офицеров по 26 военным специальностям, сообщил помощник главнокомандующего ВМФ по военному образованию капитан первого ранга Олег Сурганов.

"В 2018 году ВУНЦ ВМФ России будет осуществлять подготовку офицеров по 26 военным специальностям. Главное командование и руководство ВУНЦ ВМФ поднимут на новый качественный уровень формирование кадрового заказа, руководство непрерывной подготовкой офицеров и контроль за качеством обучения по всем уровням образования", - сказал Сурганов, слова которого процитировал в субботу департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

По словам Сурганова, в настоящее время образовательные программы среднего профессионального образования реализуются на пяти факультетах средней военно-специальной подготовки высших военно-учебных заведений ВМФ и в Ломоносовском морском колледже.

Подготовка офицеров на первичные должности осуществляется в двух военно-морских институтах ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" и его филиале в Калининграде, в Тихоокеанском и Черноморском высших военно-морских училищах.

Высшая военная оперативно-тактическая подготовка офицеров ведется на двух факультетах Военно-морской академии по 19 специальностям магистратуры.

Ежегодно программы подготовки кадров высшей квалификации в образовательных организациях ВМФ по трем направлениям подготовки высшего образования и 20 научным специальностям осваивают более 100 адъюнктов.

По всем программам высшего образования в вузах ВМФ также осуществляется подготовка иностранных военных специалистов из более чем 20 стран.

Как отметил Сурганов, "только за последний год в интересах главного командования ВМФ открыты пять новых военных кафедр при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, где студенты обучаются по программам военной подготовки офицеров запаса, а с 2014 года - старшин и матросов запаса".
06.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы