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ВДВ России в 2018 году проведут совместные учения в Египте

09.01.2018 РИА Новости 174 0
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Защитники дружбы-2016
Знакомство российских десантников с оружием, боевой техникой и историей создания парашютно-десантных войск Египта в рамках учения «Защитники дружбы-2016».
Источник: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в 2018 году проведут совместные учения в Египте, заявил в субботу начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

"В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта", - сказал Сгибнев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В 2017 году совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет "Защитники дружбы-2017" прошли в РФ на территории Краснодарского края. В ходе учений было выполнено десантирование, совершены маневр в район выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала на Кубани.

Первые международные антитеррористические учения "Защитники дружбы" состоялись в 2016 году районе египетской Александрии.
06.01.2018
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