Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок

09.01.2018 Военный паритет 148 1
0
Понравилась новость?
 +1
F/A-18E/F Super Horner
Истребитель F/A-18E/F Super Horner.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 5 янв. 2018 – Может ли Boeing выйти из производства истребителей в ближайшем будущем? В последние годы этот вопрос стал животрепещущим, поскольку ВВС стран мира ищут новейшие самолеты как Lockheed F-35 Lightning или дешевые альтернативы как Saab Gripen.

По мнению эксперта Харольда Хатчисона, самой крупной проблемой для "Боинга" стал проигрыш конкурса JSF, где победителем вышла компания Lockheed Martin c F-35. В отчете от DefenceAviation.com за 2014 год отмечается, что Boeing ежемесячно производит в среднем четыре истребителя.

Компания добилась некоторых продаж F-15E Strike Eagle, но помимо Австралии нет экспортных заказов на F/A-18E/F Super Horner (фото) и EA-18G Growler, поэтому Корпус морской пехоты США закупает Super Hornet для более быстрой замены стареющих F/A-18C/D Hornet. Компания продвигает "Супер Хорнет" в Индию после проблем, с которыми эта страна столкнулась с доводкой собственного истребителя Tejas.

Однако "Боинг" не уходит совсем из бизнеса легких реактивных самолетов. Компания объединилась со шведской Saab для участия в конкурсе учебно-тренировочного самолета по программе T-X, в ней также участвуют Lockheed T-50 и T-100 от Leonardo и Raytheon. Компания также недавно получила заказ на 36 истребителей F-15QA от Катара, сообщает FlightGlobal.com. Катар также купил 36 Eurofighter Typhoon и 36 Dassault Rafale.

Boeing также готовится к выпуску модернизированного самолета Super Hornet Block III с конформными топливными баками для увеличения дальности полета и улучшенной авионикой, включая новый радар и системы РЭБ. Бюджетные предложения президента Трампа включали в себя покупку еще 80 "Супер Хорнетов" и эта программа еще может отсрочить неизбежное. Сообщается, что ВВС и ВМС планируют приобретать истребители шестого поколения по программе FA-XX, но это дело далекого будущего.
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Катар
США
Швеция
Продукция
EA-18
EF-2000
F-15
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Tejas
Компании
Boeing
Dassault
Leonardo
Lockheed-Martin
Raytheon
SAAB

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Peter Tsk
4295
№1
09.01.2018 07:41
Страсти то какие! Вот ведь чего "невидимая рука рынка" вытворяет! Лишиться (это пока конечно теоретически) второго национального разработчика и производителя истребителей. Так LM вообще "страх" потеряет.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы