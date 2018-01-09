"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок



Истребитель F/A-18E/F Super Horner.

Источник: militaryparitet.com Истребитель F/A-18E/F Super Horner.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 5 янв. 2018 – Может ли Boeing выйти из производства истребителей в ближайшем будущем? В последние годы этот вопрос стал животрепещущим, поскольку ВВС стран мира ищут новейшие самолеты как Lockheed F-35 Lightning или дешевые альтернативы как Saab Gripen.

По мнению эксперта Харольда Хатчисона, самой крупной проблемой для "Боинга" стал проигрыш конкурса JSF, где победителем вышла компания Lockheed Martin c F-35. В отчете от DefenceAviation.com за 2014 год отмечается, что Boeing ежемесячно производит в среднем четыре истребителя.

Компания добилась некоторых продаж F-15E Strike Eagle, но помимо Австралии нет экспортных заказов на F/A-18E/F Super Horner (фото) и EA-18G Growler, поэтому Корпус морской пехоты США закупает Super Hornet для более быстрой замены стареющих F/A-18C/D Hornet. Компания продвигает "Супер Хорнет" в Индию после проблем, с которыми эта страна столкнулась с доводкой собственного истребителя Tejas.

Однако "Боинг" не уходит совсем из бизнеса легких реактивных самолетов. Компания объединилась со шведской Saab для участия в конкурсе учебно-тренировочного самолета по программе T-X, в ней также участвуют Lockheed T-50 и T-100 от Leonardo и Raytheon. Компания также недавно получила заказ на 36 истребителей F-15QA от Катара, сообщает FlightGlobal.com. Катар также купил 36 Eurofighter Typhoon и 36 Dassault Rafale.

Boeing также готовится к выпуску модернизированного самолета Super Hornet Block III с конформными топливными баками для увеличения дальности полета и улучшенной авионикой, включая новый радар и системы РЭБ. Бюджетные предложения президента Трампа включали в себя покупку еще 80 "Супер Хорнетов" и эта программа еще может отсрочить неизбежное. Сообщается, что ВВС и ВМС планируют приобретать истребители шестого поколения по программе FA-XX, но это дело далекого будущего.