Китайский беспилотник поразил пять целей в одном полете



Китайский БЛА Wing Loong II.

Источник: militaryparitet.com Китайский БЛА Wing Loong II.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 6 янв. 2018 – Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC) объявила о том, что вооруженный беспилотный ЛА Wing Loong II успешно поразил пять различных целей подряд в рамках одного полета. Об этом достижении 31 декабря сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Ссылаясь на AVIC, Синьхуа сообщает, что Wing Loong II "достиг 100%-ной точности ударов против пяти целей подряд с пятью различными типами ракет в одном вылете".

"Вин Лун-2", разработанный Чэндуским авиационно-конструкторским и научно-исследовательским институтом (CADI) и производимый компанией AVIC, представляет собой беспилотный летательный аппарат средней дальности (MALE). Wing Loong II - улучшенный вариант базового БЛА, который впервые поднялся в воздух в 2007 году.

По словам Синьхуа, компания испытала беспилотник по разным сценариям, в том числе обстрелы "живой силы", мобильных и стоящих транспортных машин. Президент CADI Цзи Сяогуан заявил, что беспилотники использовались в реальных боях и показали "замечательные результаты".

AVIC официально продемонстрировал Wing Loong II в ноябре 2016 года. "Чэнду" провел первый испытательный полет БЛА в феврале 2017 года. Беспилотник имеет полезную нагрузку в 400 кг (высокоточные боеприпасы класса "воздух-поверхность" и/или разведывательное оборудование, оптико-электронные датчики и ИК турели), продолжительность полета до 32 часов, максимальная скорость 370 км/ч и эксплуатационный потолок около 30 000 футов (11200 м – прим. ВП).

Wing Loong II предлагается на экспорт и является конкурентом CH-4B разработки Китайской компании аэрокосмической науки и технологий (CASC). Синьхуа сообщает, что Wing Loong II получил "крупнейший заказ среди китайских беспилотников на иностранном рынке" до своего первого испытательного полета. Ни AVIC, ни CADI не назвали страну-покупателя.

Потенциальными покупателями аппаратов этого типа могут быть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. В сентябре 2016 года издание Arab News сообщило, что Саудовская Аравия подписала с Китаем соглашение о совместном производстве Wing Loong. В июне 2016 года Пакистан провел "экспериментальный полет" неуказанного БЛА, который имел сильное внешнее сходство с "Вин Лун-2".