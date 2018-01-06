Продолжение скандала между Airbus Helicopters и правительством Польши

Как пишет Michel Cabirol в статье "Caracal : Airbus Helicopters exige de la Pologne une réparation financière", опубликованной французской газетой "La Tribune", польские СМИ сообщили, что компания Airbus Helicopters перед Новым годом проинформировала польское правительство о том, что подает иск в международный арбитраж из-за разрыва переговоров между польским правительством и данным производителем вертолетов.

Вертолет Airbus Helicopters H225H Caracal (c) defensenews.com

Глава группы Airbus Том Эндерс (Tom Enders) сдержал слово спустя год. Причем информацию польских СМИ подтвердили и источники "La Tribune". Извещение было направлено польскому премьер-министру, а также министрам обороны и экономического развития. Польша прервала переговоры о покупке 50 многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters Caracal, сумма предполагаемого контракта оценивалась 3,14 млрд евро.

В октябре 2016 года Эндерс рассказал СМИ, что "с нами никто никогда так не обращался, как имело место в случае этой страны. Мы будем требовать компенсацию. Складывается впечатление, что нынешнее польское правительство месяцами водило нас за нос".

Летом 2017 года были начаты переговоры между Airbus Helicopters и Варшавой с целью уладить проблему. Но обе стороны не смогли достичь компромисса. Именно поэтому европейский вертолетостроитель обратился в международный арбитраж. Польские СМИ говорят о Стокгольмском арбитраже, но также и о Швейцарии. Причем эти действия совпадают с подачей заявки на польский тендер по закупке восьми вертолетов для польских сил специальных операций. Действия Airbus могут подтолкнуть Варшаву к разрешению конфликтной ситуации.

По информации польских СМИ, Airbus Helicopters обвиняет польское правительство в том, что оно вело переговоры без намерения подписать контракт. Производитель вертолетов с 2012 года потратил на переговорную кампанию миллионы евро и теперь требует их компенсации, полагают польские СМИ. То есть, польская правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) никогда не хотела закупать вертолеты Caracal производства Airbus Helicopters. Этот вертолет должен был выпускаться не в тех избирательных округах, в которых большинство у ПиС, в том случае, если бы переговоры завершились подписанием контракта.

Для обоснования своего обвинения, по данным польских СМИ, Airbus Helicopters обратился к двум публикациям. В первую очередь, это интервью министра обороны Польши Антония Мацеревича, в котором он говорит о том, что он против данного контракта. В другом интервью ближайший помощник министра обороны Вацлав Бержинский, в прошлом сотрудник корпорации Boeing в Польше, говорит о том, что "он убьет Caracal".

Предыдущее польское правительство, созданное на основе партии "Гражданская платформа", остановило свой выбор на вертолете Caracal по инициативе предыдущего министра обороны Томаша Симоняка, который парафировал контракт. Он должен был быть финализирован после соглашения о трансфере технологий. Которое так и не было подписано.