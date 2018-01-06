Новые итальянские десантные катера

Как сообщают итальянские СМИ, небольшая итальянская судостроительная компания Cantiere Navale Vittoria выполняет контракт на постройку для ВМС Италии четырех десантных катеров нового проекта LC23, предназначенных для строящегося итальянского универсального десантного корабля (УДК).

Облик десантного катера проекта LC23, строящегося итальянской судостроительной компанией Cantiere Navale Vittoria для ВМС Италии (с) Cantiere Navale Vittoria

Cantiere Navale Vittoria получила как субподрядчик контракт на постройку четырех десантных катеров от осуществляющей по контракту с министерством обороны Италии строительство УДК компании Fincantieri весной 2017 года. Строительство первого десантного катера проекта LC23 уже ведется Cantiere Navale Vittoria на ее верфи в Адрия около Ровиго (область Венеция). Головной катер должен быть сдан к концу 2018 года, сдача всех четырех единиц должна быть произведена к 2021 году.

Cтроящийся УДК (предполагаемые названия Trieste или Thaon di Revel) должен войти в состав итальянского флота в 2022 году и будет способен нести в доковой камере размерами 55 на 15 метров четыре катера проекта LC23 или один катер на воздушной подушке американского типа LCAC.

Проект LC23 разработан самой Cantiere Navale Vittoria и представляет собой десантный катер традиционной "плашкоутной" архитектуры, но с возможностью сквозного проезда техники и выгрузки ее с носа или кормы. Корпус стальной. Небольшая алюминиевая надстройка, имеющая бронирование, смещена к правому борту. Катер имеет полное водоизмещение порожнем 110 тонн и максимальную полезную нагрузку 70 тонн. Длина катера 23,3 м и ширину 6,6 м. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN D2862 LE 453 мощностью по 1213 КВт с редукторами ZF3055 и двумя винтами фиксированного шага. Максимальная скорость хода порожнем 22 узла, с нагрузкой 30 тонн - 16 уз, и в полном грузу - 13,5 уз. Дальность плавания в полном грузу 200 миль. Экипаж четыре человека.

Катер способен принимать один основной танк Ariete, или одну бронированную машину Centauro или Freccia, или два плавающих бронетранспортера AAV, или две 155-мм самоходные гаубицы М109А2, или пять легких бронированных машин LMV Lince. Вместо техники возможен прием до 300 человек.

Компания Cantiere Navale Vittoria представляет собой семейное предприятие, действующее с 1927 года и принадлежащее уже третьему поколению семьи Дуо. На ее верфи в Адрия занято около 300 человек и ведется строительство различных небольших судов, катеров и яхт. В последние годы компания сумела достигнуть значительных успехов в секторе военного катеростроения, став заметным поставщиком сторожевых катеров силовым структурам Италии и на экспорт. Ранее компания также уже строила десантные катера типа LCM для ВМС Италии, а в 2011 году построила один десантный катер для ВМС Алжира. Сейчас Cantiere Navale Vittoria предлагает также экспортный вариант катера LC23, в том числе в более скоростном варианте с оснащением водометными движителями.

Облик десантного катера проекта LC23, строящегося итальянской судостроительной компанией Cantiere Navale Vittoria для ВМС Италии (с) Cantiere Navale Vittoria