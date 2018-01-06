Меры по защите баз американской авиации во Вьетнаме

История с минометным обстрелом в новогоднюю ночь 2018 года используемой российской авиационной группировкой в Сирии авиабазы Хмеймим в очередной раз продемонстрировала необходимость эффективной защиты передовых авиационных баз и развертываемой на таких базах авиационной техники от нападений наземного противника.

Между тем существует обширный зарубежный опыт мер по защите передовых авиационных баз от нападений и обстрелов с земли, в том числе в условиях активной противоповстанческой войны. Не касаясь современных мероприятий США и их союзников в ходе боевых действий в том же Афганистане, можно указать на исторически более отдаленный опыт США периода войны во Вьетнаме.

Истребители McDonnell Douglas F-4С Phantom II из состава 390-й тактической истребительной эскадрильи ВВС США, поврежденные в капонире в результате ракетного обстрела американской авиабазы Дананг (Южный Вьетнам) 15.07.1967 (с) Robert Witowski

Вопрос защиты авиабаз от нападений и обстрелов с земли остро стоял перед американскими вооруженными силами на протяжении всего периода войны во Вьетнаме. Понятно, что данная проблема решалась комплексно, начиная с создания более или менее обширных "зон безопасности" вокруг аэродромов, масштабного патрулирования и разведки,и т.д. Тем не менее, опыт Вьетнама показал, что никакие меры не гарантируют от возможности для умелого и решительного противника произвести внезапное нападение на авиабазу - как штурмовыми или диверсионными силами, так и с применением ракетно-артиллерийских средств. Поэтому обязательным для американских авиабаз во Вьетнаме являлось внедрение системы мероприятий по пассивной защите личного состава и авиационной техники, включая создание убежищ, укрытий, капониров, защищенных хранилищ топлива и боеприпасов, и принятие мер по рассредоточению, и, если возможно, маскировке летательных аппаратов.

Согласно американским официальным данным, только вооруженных силы США (без учета вооруженных сил Южного Вьетнама) с 1962 по 1973 годы потеряли во Вьетнаме на земле только от минометных, артиллерийских и ракетных обстрелов (без учета диверсионных действий) 393 самолета и вертолета и еще 1185 были повреждены. Вооруженные силы Южного Вьетнама, по одному из источников, с 1964 по 1973 годы потеряли на земле 25 самолетов и вертолетов уничтоженными и 305 поврежденными.

Данные потери были понесены, несмотря на все принимавшиеся меры по защите авиабаз, и, без таких мер, цифра потерь, возможна, была бы больше в разы. Показательно, что наибольший ущерб пришелся на 1968 год, когда на земле было потеряно либо повреждено около 500 американских самолетов и вертолетов, несмотря на массовое применение к тому времени капониров и рассредоточения техники на авиабазах.

Всего за период войны во Вьетнаме американские передовые авиабазы были атакованы 475 раз (только Дананг подвергся 95 атакам), при этом минометный, артиллерийский и ракетный огонь велся в 457 случаях. Всего было выпущено 6163 единиц минометных, артиллерийских и ракетных боеприпасов. При этом, как показал опыт войны, зачастую даже весьма ограниченные нападения и обстрелы при их должной подготовке, достаточной квалификации исполнителей и известной доли удачи могли привести к весьма тяжелым потерям. Кратковременный огонь даже небольшого количества наиболее часто применявшихся для обстрелов американских авиабаз 82-мм минометов с относительно небольшим количеством выпущенных мин оказывался вполне достаточным для эффективного поражения личного состава и авиационной техники даже при проведенных мероприятиях по повышению защищенности (наличие капониров, укрытий, рассредоточение и т.д.). Согласно американской статистике, в 93 % случаев обстрелов авиабаз по ним выпускалось менее 40 мин или ракет. С 1966 года вьетконговцы стали использовать при обстрелах авиабаз китайские 107-мм и советские 140-мм ракеты, а с 1967 года - советские 122-мм ракеты, последние выпускались с дальности до 11 км.

Как легко подсчитать, для уничтожения или повреждения одного американского летательного аппарата на земле требовалось в среднем всего четыре мины или ракеты.

В частности, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1964 года вьетконговцы (подразделения Национально-освободительной армии Национального фронта освобождения Южного Вьетнама - НФОЮВ) произвели обстрел из шести 82-мм минометов американской авиабазы Бьенхоа близ Сайгона. По американским данным, было выпущено 64-65 мин, а сам обстрел велся около 20 минут с дистанции всего 1,4 км от периметра базы (то есть, видимо, тщательно корректировался). В результате обстрела сгорели пять бомбардировщиков Martin В-57В Canberra ВВС США и получили повреждения еще 15 бомбардировщиков В-57В, три штурмовика А-1Н и четыре вертолета, еще один АН-1Н разбился при попытке экстренного взлета на подавление минометного огня. Самолеты В-57В стояли на открытой стоянке "крылом к крылу". Четверо американских военнослужащих погибли и 74 были ранены, погибли также два южновьетнамских военнослужащих.

Ранний американский парад во Вьетнаме - стоянка бомбардировщиков Martin В-57В Canberra 8-й и 13-й бомбардировочных эскадрилий ВВС США на авиабазе Бьенхоа близ Сайгона, август 1964 года (c) ВВС США

Сгоревшие и поврежденные бомбардировщики Martin В-57В Canberra ВВС США в результате обстрела вьетконговцами из 82-мм минометов американской авиабазы Бьенхоа близ Сайгона 01.11.1964 (c) manhhal

Эффект огня 82-мм минометов. На аэрофотоснимке Бьенхоа, сделанном 01.11.1964, показаны зафиксированные американцами попадания 82-мм мин в ходе обстрела. Хорошо видно, что для поражения 20 бомбардировщиков В-57В хватило 12 попаданий в район их стоянки (с) Командование ВВС США в зоне Тихого океана (via Alan J. Vick)

Следует отметить, что продолжение сосредоточения самолетов В-57В ВВС США на открытых стоянках в Бьенхоа в сочетании с практикой подвески на них на стоянке вооружения привело вскоре еще к одной катастрофе на этой авиабазе, когда 16 мая 1965 года один из подготовленных к вылету В-57В загорелся от воспламенения порохового стартера двигателя. Пожар и взрыв самолета привели к детонации подготовленных к подвеске на другие самолеты 500-фунтовых бомб, а также воспламенению суммарно 50 тысяч галлонов авиационного топлива. В результате взрывов и пожара были уничтожены суммарно десять бомбардировщиков В-57В, 15 штурмовиков А-1Е и один флотский истребитель F-8U, еще 30 самолетов А-1 были повреждены, погибли 26 человек и более 100 были ранены.

Катастрофический пожар на открытой стоянке самолетов ВВС США на американской авиабазе Бьенхоа близ Сайгона 16.05.1965 (c) ВВС США

В ночь на 7 февраля 1965 года отряд вьетконговцев в составе 30-й роты 409-го батальона НФОЮВ численностью около 300 человек при четырех 82-мм минометах совершил нападение на американскую базу Кэмп-Холловэй с аэродромом около Плейку. Вьетконговцам удалось скрытно преодолеть ограждения базы и проникнуть на ее территорию, в то время как 82-мм минометы обстреливали ее аэродром, выпустив всего около 70 мин. В сочетании с несколькими подрывами вьетконговскими диверсантами этого хватило для уничтожения шести американских самолетов и вертолетов (один транспортный самолет CV-2 Сaribou и пять Bell UH-1B) и повреждения еще 20 вертолетов, из которых минимум три были потом списаны (еще один UH-1B был сбит в воздухе). Общие потери американцев в личном составе в результате нападения составили восемь погибших и 126 раненых.

4 декабря 1966 года отряд вьетконговского спецназа из состава 100-й дивизии НФОЮВ при поддержке минометного огня атаковал американскую авиабазу Таншоннят близ Сайгона. По американским данным, огонь велся преимущественно из 60-мм минометов, что и обусловило его относительно малую эффективность - были сильно повреждены только два самолета (RF-101C и RC-47) и один вертолет (CH-3С) ВВС США, еще 17 самолетов и вертолетов ВВС и ВМС США повреждены менее значительно.

15 июля 1967 года силы Вьетконга подвергли ракетному обстрелу авиабазу Дананг, выпустив суммарно 83 реактивных снаряда советского производства калибров 122 и 140 мм. Было уничтожено десять и повреждено 49 американских самолетов и вертолетов, восемь американцев убито и 175 ранено.

"Ганшип" Lockheed AC-130A, уничтоженный в результате ракетного обстрела американской авиабазы Дананг 15.07.1967 (с) 366th.blogspot.com

140-мм реактивный снаряд М-14-ОФ советского производства вместе с импровизированной пусковой трубой, захваченный американскими силами в окрестностях авиабазы Дананг (с) ВВС США

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130B Hercules ВВС США, уничтоженный прямым попаданием реактивного снаряда на авиабазе Дананг 24.02.1971 (с) vietnamairlift.com

Нападение и катастрофа на Бьенхоа привели министерство обороны США к решению в 1965 году начать строительство на всех авиабазах во Вьетнаме капониров для защиты и рассредоточения авиационой техники. Строительство было начато в августе 1965 года и велось в массовых масштабах. К 30 июня 1967 года на 10 авиабазах было возведено 506 одиночных и групповых капониров, а к 1969 году их количество достигло 1000. Стандартом были стены высотой 12 футов (3,7 м) и толщиной 1,5 фута (457 мм), выполненные из стального покрытия с бетонным наполнителем внутри. Помимо стоянок авиатехники, защитными стенами закрывались казармы и другие объекты инфрастуктуры авиабаз, только на авиабазе Дананг общая длина защитных стен превысила 12 км. Все хранилища боеприпасов стали защищенными подземными. Обваловывались или защищались стенами из мешков с землей хранилища топлива.

Как уже было сказано, даже капониры и рассредоточение позволяли только уменьшить ущерб авиационной технике от обстрелов, поэтому в 1968 году ВВС США начали программу Concrete Sky строительства на своих авиабазах во Вьетнаме защищенных укрытий для тактической авиации. Железобетонные укрытия были рассчитаны на защиту от прямого попадания боеприпаса калибра до 122 мм. С октября 1968 по январь 1970 года было возведено 373 укрытия.

Истребитель North American F-100D Super Sabre ВВС США в капонирных укрытиях на американской авиабазе Туихоа, 1969 год (с) ВВС США

Защитные капониры для авиационной техники на американской авиабазе Бьенхоа, около 1966 года (с) ВВС США

Истребители Northrop F-5A ВВС США в большом защитном капонире на американской авиабазе Бьенхоа, 04.02.1966 (с) ВВС США

Защитные капониры для авиационной техники на американской авиабазе Дананг, около 1968 года (с) ВВС США

Наряду с базами во Вьетнаме, защитные капониры "вьетнамского типа" для авиационной техники строились американцами в тот период и на своих базах в сопредельных странах. Здесь истребители McDonnell F-4D Phantom II из состава 8-го тактического истребительного крыла ВВС США в капонирах на авиабазе Удон в Таиланде, 1967 год (с) ВВС США

Процесс постройки защитного капонира для авиационной техники на одной из американских авиабаз во Вьетнаме (с) ВВС США

Построенные по программе Concrete Sky защитные укрытия для авиационной техники на американской авиабазе Фанранг. На переднем плане тактический истребитель North American F-100D Super Sabre ВВС США, 1971 год (с) Bruce Gordon

Построенные американцами по программе Concrete Sky защитные укрытия для авиационной техники на авиабазе Дананг, в настоящее время используемые ВВС Вьетнамской Народной армии (с) pinterest.com