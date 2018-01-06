Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год

09.01.2018 Lenta.ru 145 0
0
Понравилась новость?
 0
МиГ-35
Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

Многоцелевой истребитель МиГ-35 начнет государственные испытания в начале 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По его словам, заводские испытания машины завершились в декабре 2017 года, государственные должны закончиться в 2019 году. После них истребитель может быть принят на вооружение.

МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.

В конце декабря Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Эксперты отмечают, что одним залпом из нее можно накрывать площадь, равную 100 футбольным полям.
06.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-35
Торнадо-С

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы