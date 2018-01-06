Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год
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Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин
Многоцелевой истребитель МиГ-35 начнет государственные испытания в начале 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
По его словам, заводские испытания машины завершились в декабре 2017 года, государственные должны закончиться в 2019 году. После них истребитель может быть принят на вооружение.
МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".
Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.
В конце декабря Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Эксперты отмечают, что одним залпом из нее можно накрывать площадь, равную 100 футбольным полям.
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06.01.2018
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