Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях

05.01.2018 Центральный военный округ 21 0
0
Понравилась новость?
 0
Движение колонны бронетехники
Движение колонны бронетехники к месту дислокации на военных учениях.
Источник: ЦВО

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки для миротворцев станет тактическое учение на Рощинском полигоне в начале августа.


В 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.


Справка

Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.01 18:48
  • 7
Украина провела испытания ракетного комплекса "Гром-2"
  • 05.01 18:42
  • 1
Для танков придумали тепловую "шапку-невидимку"
  • 05.01 18:27
  • 63
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 05.01 18:23
  • 244
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 05.01 18:20
  • 46
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета
  • 05.01 17:26
  • 2
Российские МиГ-25 летали так быстро, что разрушали собственные двигатели
  • 05.01 16:07
  • 100
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 05.01 16:00
  • 10
Индия закупит сотни российских бомб
  • 05.01 15:28
  • 433
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.01 14:47
  • 52
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 05.01 14:38
  • 6
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
  • 05.01 14:23
  • 1
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 05.01 14:22
  • 3
Сирийская школа современной войны
  • 05.01 14:14
  • 5790
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.01 14:05
  • 1
В Израиле подтвердили расторжение Индией сделки о противотанковых ракетах
другие обсуждаемые темы