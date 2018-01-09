Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
|
|
Хмеймим.
Источник: Вадим Гришанкин/Минобороны России/ТАСС
Система обороны российских военных баз в Сирии надежно защищает от мощных ударов ВВС с моря и суши. Однако ситуация показала, что защита от боевиков, диверсионно-разведывательных групп недостаточна, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.
Напомним, 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов; по данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. СМИ сообщили о "фактическом уничтожении" боевиками семи российских военных самолетов, однако Минобороны опровергло эту информацию. Между тем накануне военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии пострадавших российских самолетов.
Говоря о защите российских баз, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков отметил, что существует три зоны прикрытия подобных объектов.
Первая зона самообороны обеспечивает прикрытие от атак стрелковым оружием на расстоянии в пределах 1,5–2 км. Средняя зона – это зона защищенности от тяжелого вооружения, пехоты, минометных обстрелов. Глубина ее прикрытия обычно колеблется в пределах 8–10 км. Третья – дальняя зона прикрытия, которая прикрывает от тяжелого вооружения, артиллерийских систем большой дальности. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 30–40 км в зависимости от сил противника.
Исходя из событий в Хмеймиме, можно сказать, что "третья зона самообороны, безусловно, прикрыта. А вот уже даже в средней зоне существуют серьезные пробелы", подчеркнул эксперт. Это и позволило противнику осуществить минометный обстрел по нашей базе, добавил он.
Кроме того, есть данные, что в Хмеймим был направлен самолет – летающий военный госпиталь Ил-76МД "Скальпель-МТ". Но он не смог приземлиться. "Это говорит о том, что стрельба велась не только минометами, но и артиллерией, в результате чего, по всей видимости, была повреждена взлетно-посадочная полоса, которая не позволила приземлиться самолету", – указал эксперт. Повреждение полосы – уже "серьезная угроза для нашей базы", потому что самолеты фронтовой авиации Су-24, Су-25, Су-34, Су-35 действовать там активно не смогут, добавил Сивков.
Спустя несколько дней после обстрела повреждения самолетов не устранены, это означает, что они достаточно существенны. Значит, был нанесен "достаточно серьезный артиллерийский удар", жертвами которого стали два человека, при этом возможно значительное число раненых. Скорее всего, удар наносился по площадям, не прицельно, и пострадали те, кто находился на постах охраны в районе расположения боевых самолетов, отметил Сивков.
С базой в Тартусе такая же ситуация как с Хмеймимом. "Мы построили там систему обороны, ориентированную на защиту от регулярной армии, то есть мощных ударов ВВС с моря и суши", – указал Сивков, напомнив, что там на страже стоят комплексы ПВО/ПРО С-300, С-400 и другие. Так, например, система "Панцирь" уничтожает даже такие цели, которые не под силу американскому комплексу Patriot. Однако если говорить о системе защиты от действий различных регулярных формирований, диверсионно-разведывательных групп, ситуация показала, что она недостаточно эффективна, подчеркнул эксперт.
Чтобы обеспечить надежность базы, "нужно иметь систему обороны, которая имела бы глубину как минимум километров на 10 в радиусе от нашей базы", – отметил Сивков. Для этого нужно постоянно осуществлять там патрулирование боевыми вертолетами, иметь развитую систему разведки, которые бы позволили своевременно выявлять приближение боевиков-террористов и наносить по ним упреждающий удар, подчеркнул эксперт.
Марина Балтачева
|
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
29.03.2016 Воздушно-коммерческие силы
23.03.2016 Модель «неизбежного»
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
24.10.2012 Тысяча боевых самолетов к 2020 году
17.02.2017 Перспективы российско-американского военного взаимодействия в Сирии
09.01.2017 Год оружия
|
Воин3D
1436
|
№1
09.01.2018 07:14
Хватит фигню уже постить про минометы.
https://lenta.ru/news/2018/01/08/attackofthedrones/
В Минобороны указали, что военные сбили 13 дронов, семь из них уничтожили комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.
Как уточнили в министерстве, технические решения, использованные в беспилотниках, «могли быть получены только от одной из стран», обладающих технологическими возможностями спутниковой навигации. В аппаратах, кроме того, обнаружены взрыватели иностранного производства. Минобороны выясняет, как к террористам попали эти устройства и технологии.
В общем, все понятно. Америка и Израиль.
|
+1Сообщить модератору