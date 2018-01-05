Для Минобороны РФ разработают VIP-версию вертолета "Терминатор"



Вертолет Ми-8АМТШ-ВА.

Источник: © ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ-ВА.Источник: © ТАСС

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработка VIP-версии вертолета Ми-8АМТШ-В "Терминатор" с салоном повышенной комфортности для Минобороны РФ завершится в 2018 году.

Как ранее сообщал "Интерфакс", к ноябрю 2018 года МВЗ им. Миля должен разработать конструкторскую и эксплуатационную документацию для оборудования и проведения испытаний вертолета Ми-8АМТШ-1 в варианте "Салон". Контракт на разработку документации стоимостью почти 32 млн (31 млн 915 тыс) был опубликован на сайте госзакупок.

Генеральным заказчиком серии этих вертолетов является Минобороны РФ, головным исполнителем работ по изготовлению, поставке и проведению испытаний назначен "Улан-Удэнский авиационный завод" (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех").

Согласно техзаданию, машины будут изготавливаться на базе военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ (в исполнении Ми-8АМТШ-В) и предназначаться для перевозки в условиях повышенной комфортности (в том числе, с дополнительной тепло-звуко-виброизоляцией) восьми служебных пассажиров в сопровождении одного бортпроводника.

В материалах к закупке указано, что VIP-версия вертолета будет оборудована специальными узлами связи "Девиз-11М" и системой подвижной президентской и правительственной связи "Радуга-М-В".

Кроме того, вертолеты должны быть подготовлены под возможность установки и применения бортового комплекса обороны "Витебск", предназначенного для защиты от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.

Дизайн-проект интерьера VIP-салона будет разрабатывать ООО "Аэро Такси-Сервис". Эта же компания выполнит работы по изготовлению, поставке и установке мебели, бытового оборудования, освещения и элементов интерьера.

Военно-транспортный Ми-8АМТШ "Терминатор" разработан на базе многоцелевого Ми-8АМТ. Вертолет получил усиленную броню и оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру.

Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.

Машина была модернизирована с учетом опыта эксплуатации в Сирии, его новейшая модификация Ми-8АМТШ-В впервые была представлена в зоне закрытого показа на форуме "Армия" в августе 2017 года, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Данный вертолет позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения", - сказали в "Ростехе".

Бортовые комплексы обороны "Витебск", предназначенные для установки на вертолетах Ми-8, были переданы Минобороны РФ также в августе 2017 года на форуме "Армия". Его разработчик, концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), отметил, что "в данной комплектации БКО "Витебск" предназначен для защиты, прежде всего, от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения: система позволяет отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров от самолета и "увести" ракету от цели".