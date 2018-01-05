"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3



Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: Фото: ДИМК МО РФ Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Источник: Фото: ДИМК МО РФ

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" в 2018 году приступит к глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3, сообщил "Интерфаксу-АВН" источник в авиационной отрасли.

"Проект глубокой модернизации бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М реализуется согласно графику. В 2018 году приступаем к летным испытаниям", - сказал собеседник агентства.

"Затем, в этом же году, начнется модернизация находящихся на вооружении самолетов", - подчеркнул он.

Ранее генеральный директор ПАО "Туполев" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что первый модернизированный дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М будет представлен в 2018 году.

"По Ту-22М3М работы идут в графике. Покажем машину в следующем году", - заявил А.Конюхов.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии - самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 показали в Сирии высокую эффективность. Эти многорежимные ракетоносцы отлично работают как поодиночке, так и в команде", - сказал ранее "Интерфаксу" экс-главком ВКС РФ, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.