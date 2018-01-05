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В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34

09.01.2018 Интерфакс-АВН 244 0
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер отсутствует) постройки ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова". Новосибирск, 09.12.2012 (с) Вячеслав Маслов / russianplanes.net.

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизация бомбардировщика Су-34 начнется с 2018 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

"По Су-34 были проведены опытно-конструкторские работы, включающие адаптацию к бомбардировщику новых авиационных средств поражения. С 2018 года планируется приступить непосредственно к модернизации самолетов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что боевые возможности модернизированного самолета будут расширены по сравнению с базовой версией.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизацию фронтового бомбардировщика Су-34 будет проводить Новосибирский авиационный завод им. Чкалова.

"Мы обсудили с руководством завода и "Объединенной авиастроительной корпорации" планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы", - сказал Ю.Борисов при посещении предприятия.

В настоящее время Новосибирский авиационный завод выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно ВКС России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. Позже в 2012 года Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа.

Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Персоны
Борисов Юрий

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