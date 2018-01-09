Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
|
|
Самолет Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Многофункциональный истребитель Су-30СМ станет основным самолетом сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил начальник моравиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.
"В 2017 году мы вели обновление по нескольким направлениям. Так, продолжалась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ - он станет нашим базовым самолетом", - сказал Кожин, слова которого процитировал в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Он отметил, что в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.
"Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок", - уточнил начальник морской авиации ВМФ России.
|
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2017 Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация России
30.07.2014 Перспективы морской авиации РФ
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
27.07.2017 В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие почти 40 кораблей и подводных лодок - газета
25.06.2015 Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
14.03.2012 Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
20.12.2017 На Аляску свысока. Зачем Россия формирует на Камчатке новую воздушную армию
13.12.2017 Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии
|
Восход
13529
|
№1
09.01.2018 07:15
Так заказ будет на Су-30СМ для ВМФ или весь парк, это 29 истребителей на 4 флота и одну флотилию? К началу 90-х в составе морской авиации только одних ракетоносцев было под 700...
|
0Сообщить модератору
|
Сергей-82
11324
|
№2
09.01.2018 07:41
Цитата, Восход сообщ. №1
Так заказ будет на Су-30СМ для ВМФ или весь парк, это 29 истребителей на 4 флота и одну флотилию?Думаю будет,вопрос сколько ,хотелось бы по полку на ЧФ,БФ и СФ и пара полков на ТОФ+Ейск,то есть 120-180 ед,явно этого не будет,хотя на + 30-60 ед,думаю можно рассчитывать.
|
0Сообщить модератору