Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России



Самолет Су-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Самолет Су-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Многофункциональный истребитель Су-30СМ станет основным самолетом сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил начальник моравиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

"В 2017 году мы вели обновление по нескольким направлениям. Так, продолжалась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ - он станет нашим базовым самолетом", - сказал Кожин, слова которого процитировал в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Он отметил, что в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.

"Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок", - уточнил начальник морской авиации ВМФ России.