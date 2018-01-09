Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России

09.01.2018 РИА Новости 203 2
0
Понравилась новость?
 +3
Самолет Су-30СМ. Архивное фото
Самолет Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Многофункциональный истребитель Су-30СМ станет основным самолетом сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил начальник моравиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

"В 2017 году мы вели обновление по нескольким направлениям. Так, продолжалась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ - он станет нашим базовым самолетом", - сказал Кожин, слова которого процитировал в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Он отметил, что в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.

"Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок", - уточнил начальник морской авиации ВМФ России.
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
Ка-27М
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13529
№1
09.01.2018 07:15
Так заказ будет на Су-30СМ для ВМФ или весь парк, это 29 истребителей на 4 флота и одну флотилию? К началу 90-х в составе морской авиации только одних ракетоносцев было под 700...
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11324
№2
09.01.2018 07:41
Цитата, Восход сообщ. №1
Так заказ будет на Су-30СМ для ВМФ или весь парк, это 29 истребителей на 4 флота и одну флотилию?
Думаю будет,вопрос сколько ,хотелось бы по полку на ЧФ,БФ и СФ  и пара полков на ТОФ+Ейск,то есть 120-180 ед,явно этого не будет,хотя на + 30-60 ед,думаю можно рассчитывать.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 07:45
  • 3
В России планируют создать двигатель для космолёта
  • 09.01 07:41
  • 2
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 09.01 07:41
  • 1
"Боинг" отчаянно цепляется за истребительный рынок
  • 09.01 07:32
  • 140
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 09.01 07:29
  • 298
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 09.01 07:25
  • 1
Украинская армия ждет новое мощное оружие: важные детали
  • 09.01 07:19
  • 2
ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"
  • 09.01 07:14
  • 1
Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороны
  • 09.01 07:08
  • 5824
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.01 07:06
  • 1
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 09.01 06:57
  • 1
СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
  • 09.01 06:50
  • 55
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 09.01 06:43
  • 125
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 09.01 06:23
  • 26
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 09.01 05:46
  • 88
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы